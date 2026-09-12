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Alla scoperta del cosmo: Virgo apre le sue porte anche ai più piccoli

Il 18 e il 19 settembre l’atteso open day nella struttura di Cascina: visite, laboratori ed esperimenti per capire la ricerca sulle onde gravitazionali. Come partecipare

/ Redazione
Foto aerea dell’interferometro Virgo © EGO/Virgo - © Foto aerea dell’interferometro Virgo © EGO/Virgo

Per il terzo anno consecutivo, l’Osservatorio Gravitazionale Europeo di Cascina aprirà le porte a visitatori e visitatrici il 18 e 19 settembre con l’atteso open day che lo scorso anno ha visto la partecipazione di migliaia di persone. Novità, per questa edizione, sarà il programma di sabato dedicato interamente a bambini e bambine dai 6 anni in su.

“L’open day di EGO è divenuto in questi ultimi anni un appuntamento fisso dedicato al pubblico di tutte le fasce di età – ha dichiarato il direttore dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo, Massimo Carpinelli – È un momento di restituzione importante dei risultati e delle conoscenze della nostra ricerca alla società, che dimostra anche quanto ormai sia consolidata la connessione con le comunità locali e tutta la cittadinanza. Del resto, gli oltre 10.000 visitatori, provenienti da tutta l’Italia e dall’Europa, che accogliamo ogni anno sono il segno dello sforzo che conduciamo per raccontare e rendere accessibile a tutti, in primis ai più giovani, le ricerche condotte a EGO e Virgo”.

Il programma

Si inizierà il venerdì pomeriggio con due turni di visita aperti a persone di ogni età, della durata complessiva di tre ore, in programma alle 15.45 e alle 17.45.

Una grande festa dedicata alla scienza con visite guidate e laboratori interattivi sugli aspetti più avvincenti ed emozionanti della ricerca sulle onde gravitazionali.

I visitatori potranno scoprire come gli scienziati di Virgo danno la caccia ai “rumori” che potrebbero disturbare le onde gravitazionali o giocare con il vuoto in installazioni preparate per il pubblico dai tecnici. O ancora manipolare la luce attraverso la tecnologia laser che consente di rivelare le onde gravitazionali, mentre i più piccoli potranno addestrarsi a esplorare il cosmo grazie al laboratorio di circo spaziale a cura di Antitesi Teatro Circo.

L’open day proseguirà la sera di venerdi 18, a partire dalle 21.30, con la visita guidata serale, il dj set di suoni cosmici di Massimo Magrini con la dance performer Marianna Miozzo e infine le osservazioni astronomiche per gli appassionati di stelle e astronomia in collaborazioni con le Associazioni di Astrofili di Pisa, Livorno e Cascina.

Le attività riprenderanno sabato pomeriggio, a partire dalle 14, e saranno dedicate a bambini e bambine dai 6 anni in su. I piccoli visitatori potranno scegliere tra laboratori di vario tipo alla scoperta della gravità, dell’universo e delle onde gravitazionali: ad esempio scoprire come suona un’onda gravitazionale, sfidare la gravità costruendo curve e tunnel intricati o provare in gruppo a guidare la luce con specchi e piccoli laser. E poi ancora esplorare Virgo e indossare le tute speciali degli scienziati dell’esperimento, visitare il tunnel ed entrare nella Big Bang Machine: un’installazione che permetterà ai bimbi di fare un viaggio intergalattico, tra buchi neri e stelle di neutroni, fino al Big Bang.

La partecipazione a tutte le attività, sia pomeridiane che serali, è gratuita con prenotazione obbligatoria. Per scaglionare le presenze, e permettere a tutte e tutti di partecipare, le attività pomeridiane saranno divise in due turni, a partire dalle ore 15.45 il venerdi e dalle ore 14 il sabato. Per maggiori informazioni e per prenotare le proprie attività visitare la pagina web dedicata.

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