Allerta meteo, chiuse le scuole in diversi comuni della Toscana

Allerta meteo per pioggia e vento - © Erik Witsoe

Emesso dalla protezione civile regionale un’allerta meteo per venerdì 14 marzo, in Toscana per rischio idrogeologico, idraulico reticolo principale e temporali forti. Il codice arancione, fa sapere la Regione Toscana, interesserà Valdarno inferiore, Val di Serchio, Garfagnana, area Ombrone pistoiese-Bisenzio e Mugello .

Per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore codice arancione esteso inoltre anche a Versilia, costa etrusca e aree interne a ridosso e Valdichiana. Nelle aree centrali allerta arancio per temporali. Sempre per rischio idraulico del reticolo principale, codice giallo invece in Lunigiana, medio Ombrone grossetano e costa sud . Stesso colore in Lunigiana, isole e costa etrusca sud per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, per venti forti nella Toscana centro meridionale e per mareggiate nella costa sud.

A causa dell’allerta arancione venerdì 14 marzo, in diversi comuni della Toscana è stata disposta la chiusura delle scuole. In provincia di Firenze il provvedimento interessa Sesto Fiorentino, Signa e Campi Bisenzio, dove resteranno chiusi anche parchi e giardini pubblici. Per Prato, scuole e nidi di infanzia chiusi a Poggio a Caiano, Montemurlo, Cantagallo, Vaiano e Vernio.

Anche a Livorno è stata disposta la sospensione delle attività didattiche ed educative di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati. A questo si aggiunge la chiusura di ludoteche e centri diurni, parchi cittadini, cimiteri e canile comunale. Per motivi precauzionali sarà inoltre chiuso il tratto di via Aiaccia che attraversa la cassa d’espansione del torrente Ugione. Sempre in provincia di Livorno scuole chiuse a Cecina, San Vincenzo, Campiglia Marittima e Suvereto. In provincia di Pisa ordinanza del sindaco di Montecatini Val di Cecina.

Attivati dalla protezione civile della Città metropolitana di Firenze il tavolo di monitoraggio con la sala integrata e i Centri operativi comunali, per seguire problemi di piena per i corsi d’acqua che potrebbero verificarsi nelle prossime 24-36 ore in seguito all’allerta meteo, con codice arancio, emesso dalla Regione Toscana per venerdì 14 marzo su tutto il territorio metropolitano. Inoltre tutti i cantieri presenti lungo l’Arno dovranno essere chiusi dalle imprese .

“Sono previste precipitazioni diffuse e temporali sparsi anche di forte intensità, localmente persistenti – spiega Massimo Fratini, consigliere della Città Metropolitana di Firenze delegato alla protezione civile – Raccomandiamo di prestare la massima attenzione alla guida e in generale negli spostamenti, in particolare durante il transito su strade adiacenti ai corsi d’acqua e nei sottopassi stradali. Bisogna evitare di attraversare aree allagate anche se apparentemente con poca acqua”.

Intanto a Empoli è già stato attivato il Centro operativo comunale, fa sapere l’amministrazione, al fine di coordinare tutte le operazioni per far fronte a criticità e esigenze necessarie a garantire un’adeguata assistenza alla popolazione. Il Coc si trova in località Terrafino, nei locali del Centro operativo intercomunale di protezione civile dell’Empolese Valdelsa e resterà attivo fino alla cessazione del codice arancione.