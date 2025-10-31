Allerta meteo, Ponte di Ognissanti tra schiarite e temporali sparsi

Allerta meteo per pioggia e vento - © Erik Witsoe

Un codice giallo per rischio idraulico del reticolo principale è in corso nella giornata di venerdì 31 ottobre per le zone del bacino del Bisenzio e del Serchio. L’allerta è stata emessa dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale della Toscana. Nei giorni scorsi si sono registrati numerosi allagamenti a Livorno e a Pisa.

La perturbazione che sta interessando la Toscana, spiegano dalla Sala operativa, porterà sabato 1 novembre nuvolosità variabile con nubi basse mattutine seguite da schiarite anche ampie. Graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio, in particolare sulle zone di nord-ovest. Venti: deboli occidentali. Mari: poco mossi. Temperature: minime in calo e massime quasi stazionarie attorno a 20-22 gradi di massima.

Domenica 2 novembre nuvoloso o molto nuvoloso con piogge sparse al mattino sulle province di Massa-Carrara e Lucca, in estensione dal pomeriggio anche al resto della regione. Venti: inizialmente deboli-moderati di Scirocco in rinforzo e rotazione a Libeccio nel pomeriggio. Mari: mossi, fino a molto mosso il Ligure nel pomeriggio. Temperature: stazionarie o in lieve calo.

Lunedì 3 novembre tempo variabile con residue piogge nelle prime ore del mattino e ampi rasserenamenti nel pomeriggio. Venti: deboli o a tratti moderati in prevalenza nord orientali. Mari: mossi o molto mossi con moto ondoso in attenuazione. Temperature: stazionarie o in locale calo le minime.