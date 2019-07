'Because The Night': in mostra i concerti fiorentini degli anni zero

Dal 13 al 23 luglio fotografie dagli archivi di New Press Photo, Tania Bucci e Marco Borrelli esposte all'Istituto degli Innocenti in occasione del Musart Festival, ingresso libero

I grandi concerti fiorentini rivivono nella mostra “Because the Night” da sabato 13 a martedì 23 luglio all’Istituto degli Innocenti, in piazza della Santissima Annunziata a Firenze, nell’ambito del Musart Festival 2019.

La quarta edizione a cura di Edoardo Zucchetti propone 50 scatti, gigantografie, poster, video originali e materiali promozionali di indimenticabili eventi musicali svoltisi a Firenze nel decennio 2000/2009. Le immagini sono tratte dagli archivi dell’agenzia New Press Photo e dei fotografi Tania Bucci e Marco Borrelli.



In mostra attimi indimenticabili fermati per sempre dai fotografi come il concerto di Sting alle Cascine che inaugurò l’Estate fiorentina 2000, il live di Patti Smith in piazza Santa Croce del 2009 per il trentennale del suo concerto allo stadio Franchi, l’indimenticabile concerto di Bruce Springsteen allo stadio Franchi, Muse e Radiohead al piazzale Michelangelo, i Sigur Ros al Giardino di Boboli. Ma anche Lucio Dalla che suona sul Ponte Vecchio, Vinicio Capossela alla Galleria dell’Accademia, davanti al David di Michelangelo.





Nick Cave - Villa Solaria Sesto 2003











In programmaa Firenze,abbina i grandi nomi dello spettacolo a un ricco programma di incontri, visite a luoghi d’arte, mostre, docu-film a ingresso gratuito. Protagonisti di questa quarta edizione sono l’etoile(13 luglio), la leggenda della musica brasiliana(19 luglio), il cantautoreon un ensemble di 40 elementi,e la sua band (16 luglio), l’ex Genesis(18 luglio). E ancora,con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino (15 luglio), il pop celtico di(20 luglio), la straordinaria reunion del(23 luglio), le musiche della sagainterpretate dall’Ensemble Symphony Orchestra (22 luglio), classici del rock in versione sinfonica con(17 luglio), il concerto all’alba di(24 luglio).Si potrà visitare la mostradalle ore 10 alle 19, ingresso libero. Per gli spettatori dila mostra è aperta anche dalle ore 20 alle 21, nei giorni degli spettacoli,

