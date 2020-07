I musei senesi sono tutti riaperti e lo annunciano con un video

Sarà trasmesso sulle reti locali, sui social e nei cinema all'aperto un video promozionale prodotto da Fondazione Musei Senesi per raccontare il territorio e le collezioni delle terre di Siena

Il territorio delle Terre di Siena contiene una rete museale che conta ben 40 musei. Si tratta di un patrimonio fatto di tante storie diverse e variegate, da godere in totale sicurezza. Gran parte dei musei della Fondazione Musei Senesi sono riaperti al pubblico e pronti ad accogliere i visitatori.

È stato realizzato così un video promozionale che sarà trasmesso sulle reti locali, sui social e nei cinema all'aperto per raccontare il territorio e le sue collezioni. È un viaggio a volo d’angelo sulle terre di Siena, un assaggio di tutto ciò che i musei senesi possono offrire a un viaggiatore attento e curioso, pronto a scoprire tesori dal valore inestimabile anche nei piccoli musei.

"Questo video – commenta Elisa Bruttini, direttore scientifico di FMS – non è solo un racconto promozionale del territorio ma lanciato oggi, dopo l’emergenza sanitaria, mira anche a celebrare la riapertura dei musei che, grazie all’impegno delle amministrazioni, sono di nuovo pronti ad accogliere in sicurezza i visitatori. È un invito che si rivolge in primis ai viaggiatori italiani e anche ai senesi stessi, che in più occasioni durante il lockdown hanno manifestato il loro orgoglio civico e che dovrebbero essere ben fieri di un patrimonio culturale che abbraccia quattro siti UNESCO e, nel nostro caso, oltre quaranta musei dedicati alle più diverse anime della nostra identità: l’arte, l’archeologia, la scienza e la memoria. Vorremmo che i nostri musei, coi borghi, le chiese, le colline e i sentieri fossero la destinazione delle gite fuori porta in questa estate fuori dall’ordinario. Infine, le immagini, in un rimando dalle opere ai loro contesti di provenienza, alle città e al paesaggio, ribadiscono quel concetto di museo diffuso che intreccia questo patrimonio alle comunità in un legame inscindibile: anche noi abitanti delle Terre di Siena, dunque, con il semplice gesto di visitare un museo del territorio, contribuiamo affinché questo patrimonio possa continuare a conservarsi e a raccontarsi".

TUTTI i musei aperti a questo link:

https://www.museisenesi.org/notizia/2020/musei-senesi-orari-aggiornati/

13/07/2020