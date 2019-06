Le opere di Rachel Lee Hovnanian al Palazzo Mediceo di Seravezza

Dal 20 luglio al 15 settembre esposti quattordici lavori tra pittura, scultura, installazioni interatgive, opere su carta e videoarte

Il Palazzo Mediceo di Seravezza, Patrimonio Mondiale Unesco, ospita la mostra dell'artista newyorkese Rachel Lee Hovnanian dal titolo “Open Secrets”, curata da Annalisa Bugliani e organizzata da Pechersky Family Foundation in collaborazione con Galleria Poggiali e la Fondazione Terre Medicee.



L’esposizione abbraccia gli ultimi dieci anni di lavoro di questa artista poliedrica e multidisciplinare che combina pittura, scultura, installazioni interattive, opere su carta e videoarte. Con “Open Secrets” Hovnanian propone una personale ricerca artistica sul rapporto tra uomo e l’era digitale, caratterizzata dalla dipendenza dalla perfezione, e sugli effetti dei media sulla nostra psiche. Nelle sue opere sono affrontati i temi sociali che rivelano la dicotomia tra i sistemi di valori personali e la nostra immagine pubblica. Il percorso espositivo di “Open Secrets” composto da 14 lavori, mette in evidenza con ironia l'infatuazione della società per l'iper-connettività. Nonostante tutti i nuovi mezzi di comunicazione digitali, si chiede Hovnanian: “Ci stiamo connettendo più intimamente con gli altri in questa era post-internet ?”.

La mostra mette in luce le, per mostrare le nostre vite interessanti e curate. Nella ricerca della gratificazione, le nostre esistenze sempre più virtuali hanno cominciato a. “Open Secrets” svela le. Tra le opere esposte si possono vedere in particolare la serie di lavori, l’installazionee il monumentale. La grande scultura in marmo di Carrara vincitrice di un concorso in cui l’artista esprime l’idea che le nostre concezioni di bellezza sono codificate come pietre di paragone del potere sociale. Seguendo la genesi delle piattaforme dei social media e l'ubiquità degli smartphone, Hovnanian ha poi creatouna installazione che mostra un lungo tavolo da pranzo. Seduti alle due estremità ci sono due commensali, rappresentati con le loro immagini su uno schermo. Piuttosto che guardarsi, i due personaggi passano la maggior parte del tempo a guardare i loro telefoni.Con la seriee la sculturaHovnanian esprime poi la sua esperienza personale di persona cresciuta in una famiglia dove gli effetti della dipendenza sono stati occultati dalle pressioni sociali dirette ad offrire un'immagine di perfezione. La diffusione della tecnologia digitale e i grandi progressi nella scienza e nella connettività globale, sono un altro filone della ricerca di Hovnanian. Con la video installazione dal titolol’artista racconta con il suo stile in che modo offriamo le nostre informazioni personali in cambio dell'opportunità di partecipare alla rivoluzione digitale.

