SAN VALENTINO, DANZA IN FIERA RACCONTA GLI AMORI DEI BALLERINI

La manifestazione in programma dal 21 al 24 febbraio a Firenze celebra le coppie della danza

Oltre alle lezioni, ai workshop e agli incontri, la prossima edizione di Danzainfiera, in programma dal 21 al 24 febbraio a Firenze, punterà anche sulle 'storie di danza' e soprattutto, a pochi giorni da San Valentino, su quelle dei ballerini che si sono innamorati portando in scena grandi opere come Romeo e Giuletta.

Tra le ospiti della manifestazione che si svolgerà alla Fortezza da Basso, ci saranno infatti due indimenticabili Giulietta che incontreranno i fan. La prima è Evgenia Obraztsova, classe 1984, prima ballerina del Teatro Bolshoi di Mosca. L'altra è Lucia Lacarra, nata a San Sebastián, oggi è una delle più apprezzate ballerine a livello internazionale e direttore artistico del Victor Ullate Ballet di Madrid. L'incontro con il compagno Marlon Dino, ballerino di Tirana, è avvenuto proprio danzando.

Tra le coppie nate sul palco, e ospiti delle passate edizioni del festival, si ricordano Dorothée Gilbert, étoile dell'Opera di Parigi, sposata con Alessio Carbone, anche lui primo ballerino della storica compagnia francese; Iana Salenko e Marian Walter, entrambi primi ballerini allo Staatballett di Berlino; Anbeta Toromani, prima ballerina del Teatro dell'Opera di Tirana, e Alessandro Macario, primo ballerino ospite del Teatro San Carlo di Napoli.

05/02/2019