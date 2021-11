“Abbiamo fatto 30. Facciamo 31”: l’allenatore viola Italiano scende in campo per la vaccinazione

Vincenzo Italiano – ora facciamo 31

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano aderisce alla campagna di sensibilizzazione sui vaccini contro il Covid. Con lui un altro tecnico viola, Luca Pengue, medico responsabile della squadra. Aumenta così il fronte degli sportivi che si schierano con la campagna che la Regione Toscana sta portando avanti per contrastare la pandemia e convincere anche i più dubbiosi a immunizzarsi, nella ferma convinzione che tutto dipende dai nostri comportamenti e che il vaccino sia l’unico strumento per salvare tante vite.

Luca Pengue

“Se continuiamo a insistere sui richiami aggiuntivi di rafforzamento, sulle prime dosi e su comportamenti corretti, possiamo limitare il più possibile eventuali misure“, commenta il presidente Eugenio Giani. Lo slogan “Abbiamo fatto 30. Facciamo 31”, è un invito a vaccinarsi, per chi non l’avesse ancora fatto, e ad effettuare la terza dose, per chi non volesse perdere l’efficacia della copertura vaccinale trascorsi i 6 mesi dall’ultima somministrazione. “Anche se non siamo a livello dell’anno scorso, i contagi stanno risalendo. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia e vanificare i grandi risultati, tra i migliori in Italia, che la Toscana ha raggiunto con l’impegno, la responsabilità e il senso civico dell’intera comunità, a tutti i livelli”.

“Ringrazio tutti i nostri sportivi – conclude Giani – che ci aiutano in questa grande opera di sensibilizzazione, per poter garantire ai cittadini toscani la vita sociale che meritano. Chi non è vaccinato deve immunizzarsi, se vuole partecipare alla vita della comunità. Per chi scegli di non farlo, favorendo la diffusione del virus, ritengo che sia giusta la proposta di provvedimenti restrittivi” .