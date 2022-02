Al via il Firenze Suona Contest: a marzo partono le sfide tra le band

Firenze Suona Music Contest

Tutto pronto per il “Firenze Suona Contest” il concorso di musica originale per giovani band e solisti italiani, ideato, indetto e organizzato dall’Associazione culturale Firenze Suona con il patrocinio ed il contributo di Regione Toscana, con il contributo di Fondazione CR Firenze e il patrocinio del Comune di Firenze, che nasce e si svolge a Firenze ma è rivolto al paese intero.

Il Firenze Suona Contest si appresta a debuttare a primavera per la sua seconda edizione, in nove serate interamente dal vivo a Firenze.

Le fasi eliminatorie si svolgeranno al Caffè Letterario Le Murate nei seguenti giorni: 13, 20 e 27 marzo, 3 e 10 aprile, 8 maggio.

Le semifinali e la finale si svolgeranno all’Ultravox – Anfiteatro delle Cascine Ernesto de Pascale, rispettivamente il 13 e 14 maggio e il 12 giugno.

Gli artisti in gara

Questi i 24 artisti in gara selezionati tra circa 150 proposte: Biopsy o Boutique, Elettrogruppogeno, Bandito, Cristina Cafiero, Pandem, Fiore, The Silence

Ercta Collective, Fall As Leap, s0s, Wisdom Tree, Today’s Inmates, The Black Armadillos, Libero, Bernardo Sommani, La Malcostume, Le Canzoni giuste, Cecilia Nicolè, Tommaso Milano, Nothing To Do, Seven Shirts, Sara Fortini, Draven, Keystone.

La giuria

La giuria è formata da circa 40 addetti ai lavori di varia estrazione (musicisti, produttori, discografici, critici musicali, operatori culturali), a garantire l’imparzialità del voto finale, che viene comunque mediato dal voto del pubblico. Presidente della Giuria è Ghigo Renzulli.

I Premi

Il primo classificato si aggiudica un incontro per pre-produzione in sala prove presso Koan Studio alla presenza di entrambi i produttori artistici, Iacopo Meille e Guido Melis. Tre giorni in studio di registrazione e la pubblicazione di un singolo con una delle etichette di Red Cat Music. Concerto proprio o apertura concerto altrui all’Ultravox Arena di Firenze offerto da Le Nozze di Figaro e la distribuzione del disco tramite Audioglobe.

Il secondo classificato vince un incontro per pre-produzione in sala prove presso Koan Studio alla presenza di entrambi i produttori artistici, Iacopo Meille e Guido Melis. Due giorni in studio di registrazione e la pubblicazione di un singolo con una delle etichette di Red Cat Music.

Il terzo classificato potrà usufruire di un giorno in studio di registrazione alla presenza di Guido Melis, in cui verrà registrato e mixato un brano della band/artista vincitrice presso lo studio di registrazione della Red Cat Music (Plastic Sun Studio). L’opportunità di esibirsi live in alcune rassegne musicali del territorio nell’ambito di festival e altre iniziative organizzate da Firenze Suona e dal Comune di Firenze e la pubblicazione di intervista su Rock Nation, testata musicale indipendente con sede a Firenze.

A questi premi si aggiungono il Premio Materiali Sonori che prevede la distribuzione digitale e promozione con eventuale opportunità di collaborazione e il Premio Koan Studio che consiste in un concerto in diretta streaming presso Koan Studio – Firenze, con registrazione video e audio multitraccia.

Il Premio Regione Toscana

Novità dell’edizione 2022 il Premio Regione Toscana che sarà assegnato al miglior progetto musicale toscano (solista o band), secondo il giudizio della giuria di qualità. Il premio, che sarà consegnato durante la serata finale all’Ultravox Arena Ernesto De Pascale di Firenze dal Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, consiste in due giornate in studio di registrazione alla presenza di entrambi i produttori artistici, Iacopo Meille e Guido Melis, in cui verrà registrato e mixato un brano del progetto vincitore, presso lo studio di registrazione della Red Cat Music (Plastic Sun Studio), oltre a promozione, distribuzione e concerti.