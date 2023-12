Capodanno 2024 a Firenze e dintorni: tutte le feste nei locali

Discoteca - © Matthew LeJune, Unsplash

Firenze è pronta per il Capodanno 2024 e per entrare nel nuovo anno tra fuochi d’artificio, champagne e tanta musica.

Ecco tutte le feste della notte di San Silvestro per salutare il 2023 all’insegna del ballo e del divertimento sul dancefloor.

1-Capodanno al Tenax con la dj Sama’ Abdulhadi

Dj palestinese e impavida attivista e femminista, è Sama’ Abdulhadi la star del Capodanno al Tenax. Vicino alla causa palestinese, nello scorso ottobre ha annullato i suoi impegni musicali in segno di rispetto per le vittime del conflitto in Medio Oriente. Nel 2020 viene arrestata dall’autorità palestinese per aver “profanato un luogo sacro” con la sua musica, viene poi scarcerata grazie ad una mobilitazione internazionale che vede tra i firmatari Roger Waters e Angela Davis. Ma accanto all’attivismo politico c’è anche un talento enorme che l’ha portata a suonare praticamente ovunque: Coachella, Glastonbury, Fusion, Circoloco, Lost Village, Primavera.

Accanto a lei, in console, per una 12 ore di musica non stop, il padrone di casa Alex Neri con Matthias Miki, Philipp & Cole, George, Black Angus, Basse Frequenze Sound System, Markiz, Kidz e Radiowav. Apertura porte ore 22:30, ticket a partire da 35 € + dp, prevendite su dice.fm – ingresso vietato ai minori di 18 anni.

2-Capodanno al Combo con Gabry Fasano

Il 31 dicembre al Combo di Firenze arriva l’evento “Support Your Local Festival” organizzato da Progeas Family. In consolle una vera star del dancefloor mondiale, il Re della Italo Disco, Gabry Fasano che sarà accompagnato da Brian Fasano, Tina delle Poste aka Bucci, Giampixx e Mass. Per prenotarsi: 3493641651, oppure combofirenze.info@gmail.com.

Sama’ Abdulhadi – © Samar Hazboun

3-Capodanno ExtraNight al Tuscany Hall

Per la prima volta in assoluto, ExtraNight organizza una serata nel prestigioso Tuscany Hall di Firenze. A partire dalle ore 21.00 si terrà il Gran Cenone di Capodanno servito con vini illimitati DOC, allietato da musica e show dal vivo per un divertimento che inizierà già alle 21:00. A seguito dei 10 minuti ininterrotti di spettacolari fuochi d’artificio, nell’ Open Space Disco prenderà forma il party di Capodanno più grande di Firenze. Musica house, commerciale, reggaeton a 360 gradi. Consumazioni illimitate dopo cena fino a tarda notte. Per prenotarsi: https://www.extranight.it/tuscany-hall-firenze/

4-Capodanno all’Hard Rock Caffè di Firenze

L’Hard Rock Caffè di Firenze organizza anche quest’anno il suo “New Year’s Eve 2024”. In consolle dj Carletto e a seguire “Rock in Movie” in concerto: un universo che nasce dalla sinergia di due tra le più grandi forme d’arte il rock e il grande cinema. Una band professionista, in un emozionate live show, renderà tributo ai più grani brani rock che sono stati colonna sonora di colossal mondiali e che rimarranno nella storia. Cenone 138 euro, After Midnight: ingresso a partire dalle ore 00:15 con drink card (2 consumazioni) 30 euro a persona. Prenotazioni a questo LINK.

5-Capodanno alla Limonaia di Fucecchio “Subcultura Party”

La Limonaia del parco Corsini di Fucecchio è pronta a schierare i suoi migliori dj per festeggiare il Capodanno 2024. “Subcultura Party” è il nome della serata che vedrà in consolle dall’ 23.30: Sara BonnieBang, Olimpia, Henry, Gighe e il mitico dj Fulci. Cena e brindisi solo su prenotazione, per info: https://www.facebook.com/lmnfucecchio/

Tenax, Fabrizio Azzarri, Ultrapulp Studio

6-Capodanno con il Lattexplus allo Uoll Loft di Firenze

Il 31 dicembre il LattexPlus non poteva abbandonare gli amanti della notte e organizza il suo Capodanno allo Uoll Loft di Firenze. Per prenotazioni CLICCA QUA.

7-Capodanno alla NOF con Marco Bello

Il capodanno alla NOF di Firenze vedrà in concerto il cantautore Marco Bello leader dei Last Minute Dirty Band e a seguire djset. Per informazioni: https://www.facebook.com/NofClub/

8-Capodanno “Fabulous” all’OTEL di Firenze

Il Capodanno 2024 dell’Otel sarà “Fabulous”. Nell’ultima notte del 2023, Otel presenta una serata in cui la realtà supererà ogni immaginazione. Una festa unica, in cui i sogni prenderanno vita tra lightshow, allestimenti d’eccezione e personaggi fantastici. Un party che regalerà emozioni uniche dal Dinner Show con performance live fino alle luci del mattino con due dancefloor per salutare il nuovo anno con stile e vivere al massimo la notte più lunga dell’anno, immersi in una scenografia surreale, per salutare il 2023 nel modo più fabulous che ci sia. Evento anche per over 18. Prenotazioni: https://otelfirenze.it/

La Limonaia Club Fucecchio

9-Capodanno Rock al Monsters A-Live Club a Prato

Il Capodanno del Monsters A-Live Club di Prato sarà all’insegna del rock con il KoRn Tribute e il Rock Party a seguire. Apertura alle 00.30 con il concerto della tribute band dei KoRn in una serata che omaggerà i cinque di Bakersfield in cui la faranno da padrone i ritmi rap metal, le chitarre a 7 corde, il basso slappato alla Fieldy e la voce potente e melodrammatica del frontman MaЯio, impersonator di Jonathan Davis. Il live coprirà tutti i 10 album della carriera della band, per ricreare appieno la magia e la potente esperienza di uno spettacolo dal vivo dei KoRn. A seguire il rock party che farà ballare con una selezione che va dall’America dei favolosi anni ’60, dal rock ‘n’ roll di Elvis al genio di Jimi Hendrix, passando per l’Inghilterra dei Rolling Stones e dei Sex Pistols, attraverso l’hard rock dei Led Zeppelin fino ai Guns N Roses, dagli AC/DC ai Queen, passando per la Dark wave anni 80 e il post punk dai Nirvana ai System of a Down fino ai Rammstein. Per informazioni sulle prenotazioni: https://www.facebook.com/Monsters.ALive.Club

10-Capodanno all’Ex Wide di Pisa con Dimitri Jazz Folklore

Il 31 dicembre all’Ex Wide di Pisa direttamente dalla jam afro funk più amata della Toscana, “𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐯𝐞𝐫𝐭𝐚𝐤𝐞 𝐁𝐚𝐧𝐝” 𝐟𝐚𝐫à 𝐛𝐚𝐥𝐥𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐢 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐜𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐟𝐫𝐨𝐛𝐞𝐚𝐭 𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐟𝐮𝐧𝐤 con brani di Fela Kuti e James Brown in primis, ma non solo e della musica black in generale. Un rito collettivo e propiziatorio per il nuovo anno dove il pubblico è chiamato a dare tutta la sua energia. A dirigere musica e danze i maestri 𝐏𝐚𝐨𝐥𝐨 𝐏𝐞𝐞𝐰𝐞𝐞 𝐃𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞, 𝐃𝐢𝐦𝐢𝐭𝐫𝐢 𝐆𝐫𝐞𝐜𝐡𝐢 𝐄𝐬𝐩𝐢𝐧𝐨𝐳𝐚, 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐚 𝐌𝐞𝐥𝐚𝐧𝐢 𝐞 𝐆𝐚𝐛𝐫𝐢𝐨 𝐁𝐚𝐥𝐝𝐚𝐜𝐜𝐢, ovvero il motore pulsante di 𝐃𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐭𝐫𝐢 𝐉𝐚𝐳𝐳 𝐅𝐨𝐥𝐤𝐥𝐨𝐫𝐞. Insieme a loro tanti amici che si alterneranno sul palco. A scaldare la pista per continuare a ballare dopo il concerto, le 𝐬𝐞𝐥𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐩𝐢𝐜𝐚𝐥𝐢 𝐝𝐢 𝐃𝐣 𝐈𝐫𝐢𝐬. Ingresso 15 euro con tessera ENTES (5 euro). Prevendite: https://oooh.events/evento/exwide-afro-funk-s-eve-biglietti

Capodanno Fabulous