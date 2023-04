Commercio, 28mila le imprese in Toscana: piccole, resilienti e femminili

Un negozio di abbigliamento

Oltre 28mila imprese che valgono il 10% del fatturato regionale, in prevalenza realtà piccole, con un’occupazione soprattutto femminile, e resilienti, perché hanno saputo adattarsi alla crisi innescata della pandemia. È questa la fotografia del commercio in Toscana scattata dal rapporto dell’Irpet, che è stato presentato oggi a Firenze e mostra un settore che si è trasformato nel tempo, sia per il progressivo aumento delle dimensioni

medie degli esercizi che per la diffusione della vendita online, ma dove ancora appunto prevalgono piccole aziende.

Piccole imprese, diffuse soprattutto nelle aree urbane

Il commercio nella nostra regione infatti, nonostante la diffusione della grande distribuzione, è fatto soprattutto di imprese piccole e piccolissime, il 66% delle quali operano nel settore non alimentare e, di queste, il 25% sono negozidi abbigliamento, 1’8% cartolerie, il 6% calzature e ferramenta. Gli esercizi alimentari sono circa un quarto del totale: il 26% di questi vende prodotti legati al tabacco, il 17% sono macellerie eil 12% negozi di ortofrutta.

In termini di addetti le imprese si concentrano nelle principali aree ubane e in quelle a maggior vocazione turistica dove, sebbene la presenza della grande distribuzione sia consistente, il piccolo commercio prevale per sfruttare la stagionalità dei flussi. Nelle città è importante anche la qualità dei negozi, per la presenza di consumatori in grado di spendere mediamente di più. Situazione opposta nelle aree industriali, dove i piccoli negozi sono più rari anche per mancanza di turisti, e maggiori le difficoltà nelle aree interne appenniniche a causa della riduzione della popolazione.

Nel confronto con Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto la Toscana ha la quota più alta di addetti nel commercio (ingrosso e dettaglio), il 19,9%. In Toscana ogni 1000 residenti ci sono circa 36 addetti al commercio al dettaglio, un dato superiore alla media nazionale, ed è prima per strutture di piccole dimensioni (meno di 50 mq) e ultima per quelle molto grandi (oltre i 5000 mq). Ultima anche per numero di minimercati e supermercati, per superficie di vendita totale, per numero e superficie di vendita per 1000 abitanti.

I lavoratori indipendenti sono il 36% e due terzi degli occupati nel commercio al dettaglio è di genere femminile. Sono i giovani (il 34% ha tra i 15 e i 29 anni) e gli over 50 (34%) ad essere i maggiori impiegati nel settore e prevalgono gli italiani (87%). Lo stipendio medio annuo è circa 22mila euro, -14% rispetto alla media generale.

L’impatto della GDO e la resilienza in pandemia

Dal 2007 al 2019 le imprese del settore sono diminuite del 17%, molto più degli addetti (-4%)., una differenza dovuta alla rapida diffusione dei centri commerciali, che sono diventati anche un luogo di intrattenimento, integrando l’offerta commerciale con servizi diversi, dalla ristorazione all’artigianato di servizio. Gli esercizi più piccoli (fino a 2 addetti), pur continuando a rappresentare tre quarti delle imprese commerciali, sono dimunite di 6.000 unità (-19,4%), così come quelli da 3 a 5 addetti (-16,2%).

È il piccolo commercio alimentare, nel periodo 2007-19, ad aver subito le maggiori perdite, in termini di addetti e di unità locali, rispettivamente -18% e -14%, soprattutto nelle aree interne.

Le province col numero più alto di unità locali per abitante sono Grosseto e Livorno e in termini di presenza di servizi commerciali in rapporto alla popolazione, le aree più turistiche, i sistemi agrituristici e quelli della costa hanno la maggior diffusione.

Durante la pandemia invece il commercio ha saputo attutire l’impatto della crisi meglio di altri settori, ampliando i canali di vendita e riorganizzando processi e spazi di lavoro. Nel periodo 2019-21 le imprese sono diminuite solo del 5%, gli addetti nel commercio al dettaglio del 2,5%. La perdita maggiore si è registrata nelle città (-5,7%), mentre nelle aree interne si è vista la dinamica opposta, con un aumento del 3,3% degli addetti, così come sulla costa (+2,3%).

L’indagine Irpet, infine, ha stimato l’impatto dell’aumento dei costi energetici sul settore, ipotizzando in media per ogni impresa un incremento di spesa di circa 14mila euro: cifre che metterebbero a rischio la sopravvivenza del 5% delle aziende, circa 2mila.