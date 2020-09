EatPrato Walking: passeggiate tra arte, natura e sapori

Il gusto si fonde con la città, con la storia, l’arte e la cultura. È questo il programma di EatPrato Walking, la manifestazione che per oltre un mese propone trekking inediti alla scoperta di Prato, abbinate con degustazioni speciali.

Ogni fine settimana dal 19 settembre al 31 ottobre si terranno infatti le Passeggiate del Gusto, itinerari urbani nei luoghi più insoliti della città e dei suoi dintorni, dalle ville alle colline, dalle piazze ai giardini.

EatPrato lungo la Via della Lana e della Seta e la Via Medicea

La domenica invece si potrà partecipare alle escursioni extraurbane seguendo due straordinari percorsi di alto valore ambientale e culturale: la Via della Lana e della Seta e la Via Medicea, con tappa nelle cantine vitivinicole e dai produttori agricoli per pranzi in vigna durante la vendemmia.

Sì perché le escursioni saranno l’occasione per scoprire anche le eccellenze enogastronomiche pratesi e gli artigiani del gusto che le creano.

Gli appuntamenti saranno coordinati da guide culturali e guide ambientali specializzate e vedranno la partecipazione di chef, produttori vitivinicoli, artigiani. I posti disponibili da prenotare sono massimo 20 a tappa, nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid.

Dall’arte contemporanea ai Biscotti di Prato

Sabato 19 settembre si parte con Prato&Contemporanea, una passeggiata guidate tra le numerose opere di arte contemporanea conservate in città insieme al pasticcere Luca Mannori, che si conclude con una cena. Domenica 20 settembre invece con “Prato&Vino” si va sulla via Medicea tra i paesaggi della Doc più antica al mondo, il vino Carmignano, con visita alla Villa Medicea di Artimino e degustazione di vino nella tenuta.

Sabato 26 settembre in programma con EatPrato un tour all’insegna della dolcezza: si parte alla scoperta della Prato ottocentesca, con tappa al Museo di Palazzo Pretorio, nei caffè storici e infine al Biscottificio Antonio Mattei e alla pasticceria Nuovo Mondo, per conoscere la storia del Biscotto di Prato e della Pesca di Prato.

Domenica 27 settembre invece si torna sulla Via Medicea per visitare l’antica Tenuta vinicola di Capezzana.

Da Malaparte alla Villa Medicea di Poggio a Caiano

Sabato 3 ottobre EatPrato è dedicato allo scrittore pratese Malaparte e a un prodotto storico: il Vermouth Bianco di Prato. In programma quindi un percorso tra i luoghi cari a Curzio che termina con un ottimo drink.

Domenica 4 ottobre l’escursione sulla Via Medicea è per gli escursionisti più allenati: parte da Bacchereto e arriva fino al crinale del Monte Albano e all’azienda vitivinicola Colline San Biagio.

Sabato 10 ottobre un viaggio tra arte e genuinità: si parte lungo il fiume Bisenzio per ammirare i murales di Blu, Yuri Romagnoli e Dem, ma anche l’installazione di Clet Abraham e alla scultura di Vittorio Tavernari. Segue un incontro con due artigiani del gusto: Marco Bardazzi del Molino Bardazzi e Sergio Fiaschi del Forno Pasticceria Fiaschi.

L’11 ottobre escursione alla Villa Medicea di Poggio a Caiano, seguita dalla visita alle vigne dell’azienda Fabrizio Pratesi, con degustazioni di vini in cantina.

Dai fichi secchi di Carmignano ai borghi dell’Appennino

Sabato 17 ottobre con Prato&Cinema si ripercorrono i luoghi che sono stati set cinematografici, da “Amici miei” a “Pezzi Unici”, con tappa allo storico ristorante Da Soldano e infine a Manifatture Digitali Prato con l’attore Francesco Ciampi.

Domenica 18 ottobre EatPrato rende omaggio al Fico Secco di Carmignano, con visita a un’azienda dell’Associazione Produttori Fichi Secchi di Carmignano, per scoprire le fasi di coltivazione e produzione e imparare ad “appicciare” i fichi, e tappa speciale nella Pieve di San Michele per ammirare la Visitazione di Pontormo.

Sabato 24 ottobre un tour tra i teatri della città, dal Metastasio al Politeama, con degustazione dei vini del territorio alle Cantine di Datini. Domenica 25 ottobre si va sull’Appennino con un doppio appuntamento.

A Vaiano, per un trekking nella campagna e visita all’azienda agricola Del Bello, tra oliveti, bovini di razza Calvana e cavalli liberi al pascolo, oppure a Vernio, per un itinerario lungo i luoghi della Resistenza e tappa alla rassegna Dolcde Vernio, l’evento dedicato al miele.

Gran finale di EatPrato sabato 31 ottobre per la Giornata Nazionale del Trekking Urbano. Il protagonista sarà il fiume Bisenzio, con un percorso lungo la pista ciclopedonale fino al Cavalciotto di Santa Lucia, un tour tra le opere della street art e infine una degustazione di prodotti tipici locali.