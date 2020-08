A Firenze torna la Città dei Lettori: tra gli ospiti Sandro Veronesi e Nicola Piovani

La Città dei Lettori non si ferma e si prepara a portare i grandi nomi della letteratura italiana a Firenze, in una delle più belle residenze storiche del capoluogo toscano: Villa Bardini.

Il festival letterario, giunto alla terza edizione, dal 27 al 30 agosto propone un programma ricchissimo e in sicurezza, con 30 ospiti d’eccezione e circa 40 eventi tra tour con gli scrittori, laboratori, presentazioni e approfondimenti su libri, cinema e musica.

Il consiglio per riuscire a partecipare agli incontri è arrivare in anticipo, perché in caso di capienza massima l’ingresso verrà chiuso per garantire appunto il distanziamento sociale.

La manifestazione, ideata dall’Associazione Culturale Wimbledon con la direzione di Gabriele Ametrano, avrà come parola d’ordine “Librellione”, un neologismo che indica la ribellione alle brutture del mondo attraverso la letteratura.

Un’edizione speciale, in tutta sicurezza

“Non è iniziato facilmente questo 2020, ma la nostra passione non ci ha mai abbandonato – spiega il direttore artistico Ametrano – #ILettoriNonSiFermano è stato il nostro motto nel momento più difficile e scoraggiante, e oggi vogliamo sottolineare la vostra e la nostra forza nell’aver creduto che tutto potesse andar bene. La cultura è incontro, dibattito e crescita. Ed è questa la nostra proposta per la ripartenza.”

“Sarà un’edizione ‘speciale’, rispettosa delle normative sanitarie vigenti, con mascherine e distanziamento interpersonale, ma è un’edizione certamente ‘viva’ e ripensata per essere fruita dal vivo in tutta sicurezza – conclude Ametrano – come sempre i protagonisti del festival saranno i libri e i lettori; i luoghi scelti sono già di per sé una scenografia mozzafiato.”

Il programma spazia dai Talk a Villa Bardini, con un’intera giornata dedicata al Premio Strega ai tour letterari alla scoperta di scrittori e artisti, fino agli appuntamenti dedicati ai ragazzi, curati da Teresa Porcella.

La quattro giorni fiorentina è il cuore de La Città dei Lettori che quest’anno si è arricchita con altri due appuntamenti speciali: le anteprime del 24 e 25 luglio alla Casa Museo Ivan Bruschi ad Arezzo e la chiusura alla Biblioteca Civica di Calenzano, prevista per il 4 e 5 settembre.

Il programma

La Città dei Lettori si apre il 27 agosto con una passeggiata per le strade di Firenze che partirà da Costa San Giorgio (alle 17), sulle orme di Arnolfo, Donatello e Baccio Bandinelli, guidata da Enzo Fileno Carabba, autore de Le vite sognate del Vasari, in uscita per Bompiani.

Alle 18 al Belvedere di Villa Bardini Cristiana Pedersoli presenta BUD, un gigante per papà (Giunti), il libro dedicato a suo padre, Bud Spencer, che ne ripercorre la vita tra avventure e passioni. A seguire Simonetta Fiori con La testa e il cuore (Guanda), racconta trenta storie d’amore memorabili. Gran finale con Stefania Auci e il suo bestseller I leoni di Sicilia (Editrice Nord) che ripercorre la saga della potente famiglia Florio, ricostruendo uno spaccato di storia italiana.

Una giornata dedicata al Premio Strega

La Città dei Lettori dedica la giornata del 28 agosto interamente al Premio Strega. Alle 17 sulla terrazza, Marta Palazzesi, autrice di Nebbia (Il Castoro) e Sante Bandirali, traduttore del libro Una per i Murphy (Uovonero Edizioni) di Lynda Mullaly Hunt, incontreranno i più giovani per il Premio Strega Ragazze e Ragazzi. Seguiranno l’appuntamento con Daniele Mencarelli, autore del libro Tutto chiede salvezza (Mondadori) e vincitore del Premio Strega Giovani (ore 18, Belvedere) e Melania G. Mazzucco in conu L’architettrice (Einaudi), la sua ultima opera in cui torna alle antiche passioni: il mondo dell’arte e il romanzo storico (ore 19, Terrazza). La giornata si chiude con Sandro Veronesi, lo scrittore toscano che con il suo Il colibrì (La Nave di Teseo) ha vinto per la seconda volta il Premio Strega.

Da Corrado Augias a Nicola Piovani

Il 29 agosto inizia alle 10.30 alla Limonaia con lo scrittore toscano Vanni Santoni e il suo laboratorio La scrittura non si insegna, a partire dal suo manuale di scrittura appena uscito per Minimum Fax. Alle 18 al Belvedere l’art dirctor Riccardo Falcinelli, che lavora per le più improtanti case editrici italiane, terrà una lezione su L’immagine dei libri.

Seguirà alle 19 l’incontro Linus che presenta il suo libro Fino a quando (Mondadori), in cui il celebre speaker immagina il suo ultimo giorno a Radio Deejay. In chiusura alle 20 Corrado Augias accompagnerà il pubblico attraverso il suo ultimo volume Breviario per un confuso presente (Einaudi), un viaggio letterario attraverso Spinoza e Montaigne (ore 20, Belvedere).

L’ultima giornata a Villa Bardini, il 30 agosto, si aprirà con una discussione tra critici cinematografici su Woody Allen a partire dalla sua esilarante autobiografia A proposito di niente (La nave di Teseo), mentre alle 18 al Belvedere Marta Barone presenta il suo Città sommersa (Bompiani), arrivato in dozzina al Premio Strega, dove l’autrice ripercorre e (ri)scopre la vita di suo padre, svolgendo allo stesso tempo un’indagine sugli anni Settanta in Italia.

Il festival si chiude con il premio Oscar Nicola Piovani: il maestro si racconterà al pubblico partendo dal suo libro La musica è pericolosa (Rizzoli).