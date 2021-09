Il Tuscany Hall di Firenze si trasforma nel “paese dei balocchi” con “FirenzeGioca”

FirenzeGioca – tavolo

FirenzeGioca taglia il traguardo della 20esima edizione, la manifestazione organizzata dall’associazione ProGioco Firenze insieme all’Ingegneria del Buon Sollazzo col patrocinio del Comune di Firenze e la collaborazione del Quartiere 2 Campo di Marte torna nel capoluogo toscano sabato 25 e domenica 26 settembre.

Per due giorni il Tuscany Hall di Firenze aprirà le porte ad appassionati di tutte le età, pronti a sfidarsi a giochi da tavolo, american, german, giochi di ruolo con o senza master, freccette, campionati di indovinelli, gare di intelligenza e abilità e tutto quello che fa cultura nerd per piccoli, grandi e famiglie.

Tantissime le attività e gli ospiti. Negli spazi di FirenzeGioca si possono provare i giochi da tavolo e di ruolo che si contenderanno il titolo di miglior Gioco dell’Anno 2021, premio di settore assegnato dalle giurie di esperti di Lucca Comics&Games.

Immancabili i mattoncini LEGO, a cui è dedicata un’area tematica a cura di ToscanaBricks. Tra gli ospiti Salvo e Giorgia, Tiktoker da 4 milioni di follower, l’enigmista Omar Monti – amatissimo concorrente de “La pupa e il secchione” – alle prese con il “Cruciverbone”, e Lorenzo Sabatini, pluricampione, italiano ed europeo, di yoyo acrobatico moderno.

FirenzeGioca

Particolare attenzione è riservata ai più piccoli grazie all’Ingegneria del Buon Sollazzo e al suo campionario di giochi in legno che mettono in moto cervello e fantasia, mani e testa.

Tante occasioni per divertirsi ma anche per approfondire: tra queste la tavola rotonda “M’AZZARDO a dirlo” sulla lotta al gioco d’azzardo; quella sul Gioco come supporto all’isolamento e al recupero scolastico; l’incontro sulla Lego Therpay per bambini affetti da disturbi dello spettro autistico o disturbi correlati; i giochi-laboratorio del Cassero LGBTI+ Center di Bologna aperto a tutte le diversità; la tavola rotonda delle associazioni ludiche non profit; l’incontro con l’illustratore Alan D’Amico, che da anni realizza icone, disegni e illustrazioni per giochi.

Per le sfide, innanzitutto: tornei di Risiko, Pokémon, Blood Bowl, Il Richiamo di Cthulhu, Klask e molti altri.

Per scoprire come nasce un gioco, insieme ad autori di successo come Luca Borsa (Pakal e tanti altri), Simone Formicola (Household e Broken Compass), Michele Torbidoni (Kids & Legends), Simone Morini (Unglorious), Francesco Stefanacci (Saloon Showdown)

E infine l’anteprima del cortometraggio “Ricordo di un burattino” dedicato a Pinocchio e girato nello storico negozio Dreoni.

Si accede con biglietto e Green Pass e per alcuni appuntamenti è richiesta l’iscrizione sul sito ufficiale https://firenzegioca.it.

Giorni e orari della manifestazione:

Sabato 25 settembre 2021 dalle 12 alle 24

Domenica 26 settembre dalle 10 alle 19

Biglietto intero 7 euro, ridotto 5 euro (bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni, soci Unicoop Firenze, possessori di una delle riduzioni ufficiali distribuite tramite volantini e riviste); i bambini fino a 6 anni entrano gratis.