Il turismo in Toscana è pronto a ripartire: 6 milioni dalla Regione per il 2021

Dopo un anno di estrema difficoltà in cui si è azzerato il turismo dai paesi extra europei come USA, Russia e Oriente e il traffico aereo ha avuto un calo del 90% la Toscana terra del Rinascimento è pronta a rinascere di nuovo. Il settore si prepara a ripartire nel 2021 dal turismo di prossimità, per i viaggi più lunghi si dovrà aspettare il 2022 e lo fa grazie a uno stanziamento di 6 milioni di euro da parte della Regione Toscana che Toscana Promozione Turistica investirà in una nuova campagna di marketing basata su sette “temi”.

I 7 “temi” di viaggio

Il turismo in Toscana riparte dai suoi punti di forza come le città d’arte, il mare e la sua splendida costa, il relax e il benessere del “new wellness”, gli eventi culturali, la riscoperta dei borghi e dei loro sapori e il viaggio inteso come “disconnessione” dalla vita di tutti i giorni per tuffarsi nella rigenerazione che offrono gli scenari della natura. Non manca come ultimo tema la nuova tendenza cioè il lungo soggiorno in campagna dove poter lavorare in smart working.

Tuscany togheter

Nell’attesa di ripartire non appena sarà possibile Toscana Promozione Turistica negli scorsi mesi ha lavorato al fianco di oltre 240 comuni che vanno a comporre i 28 ambiti turistici della regione. Il lavoro che si è svolto tutto in digitale sulla piattaforma innovativa “Tuscany Togheter” ha visto un confronto diretto tra le istituzioni e i comuni. Sono state realizzate oltre 1500 interviste ad imprenditori del territorio a cui seguiranno 53 laboratori in programma nei prossimi giorni.

Si divideranno tra: 28 workshop serviranno per elaborare insieme a operatori pubblici e privati le nuove proposte dei vari territori, 16 digital lab per l’aggiornamento delle competenze sugli strumenti di lavoro più urgenti per la ripresa e 9 workshop di co-design dell’offerta con i trend del mercato.

Le cinque aree di intervento

Il piano operativo 2021 concentrerà i sei milioni di risorse messe a disposizione dalla Regione in cinque ambiti specifici. L’area “Business to business” come le fiere e i workshop con i grandi tour operator internazionali; la campagna “Rinascimento senza fine” e il focus ‘China’; i progetti di Costa Toscana e Isole Toscane; il tema dei Cammini e le celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri; gli interventi della governance con Tuscany Togheter e infine le ricerche di mercato a partire da un’indagine sullo stato di salute del brand Toscana.