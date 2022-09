La Bright Night della ricerca torna a brillare a Pisa 

Tantissimi eventi in programma a Pisa il 30 settembre per Bright Night, la Notte europea dei ricercatori, con protagonista l’intero sistema universitario e della ricerca e un programma di eventi nato dalla collaborazione tra Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, CNR, INFN, INGV e EGO-Virgo.

Cinque piazze della ricerca

Come da tradizione, a Pisa la manifestazione centrale si terrà nel centro della città dove i cittadini, a partire dalle ore 16.30, potranno incontrare i ricercatori dell’Università di Pisa. Quest’anno saranno allestite cinque coloratissime “Piazze della Ricerca” in Logge dei Banchi/Piazza XX Settembre, Largo Ciro Menotti, Piazza Dante, Piazza dei Cavalieri e Piazza Santa Caterina, ognuna dedicata a un argomento specifico: Non c’è un pianeta B; Cosa stiamo mangiando?; Siamo pronti per i robot emotivi?; Odissea nello spazio; Arte, memoria culturale e cambiamento sociale. Ogni piazza ospiterà un angolo dove aziende locali presenteranno prodotti artigianali del territorio connessi con il mondo della ricerca. Tante le attività dedicate ai bambini che – una volta completata la visita delle cinque piazze – potranno ottenere il “Passaporto della Ricerca” e un gadget.

Nella mattinata i dipartimenti, le biblioteche, i musei, le sedi universitarie e i centri di ricerca saranno aperti alle visite di studenti delle scuole per attività laboratoriali, attività ed esperimenti a loro dedicati. Nel pomeriggio saranno aperte le sedi della ricerca, dove il pubblico potrà vedere da vicino il lavoro dei ricercatori e partecipare a eventi divulgativi e dimostrazioni coinvolgenti. Il palinsesto di Bright prevede anche le “Passeggiate con la Scienza” dedicate a cittadini, famiglie e bambini interessati a scoprire o approfondire luoghi, storie e curiosità della città accompagnati dai ricercatori.

A chiusura della manifestazione il Coro e l’Orchestra dell’Università di Pisa e il Coro “Vincenzo Galilei” della Scuola Normale si esibiranno in Piazza XX Settembre.

Gli eventi della Scuola Superiore Sant’Anna per Bright



Per la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa la Bright-Night si conferma uno degli appuntamenti principali per aprire la sede centrale a un pubblico di tutte le età, pronto ad appassionarsi ai temi delle più avanzate ricerche scientifiche, condotte nei laboratori di ricerca, attraverso dimostrazioni, esperimenti, seminari interattivi, caffè della scienza. Sarà possibile incontrare le ricercatrici e i ricercatori della Scuola Superiore Sant’Anna anche negli stand in città, condivisi con le istituzioni di ricerca dell’area pisana.

La novità dell’edizione 2022 è il percorso “Kids”, con stand nella sede centrale della Scuola dove una pluralità di temi sono stati pensati per avvicinare i più giovani alla scienza, in maniera interattiva e coinvolgente. Dal cibo, tra DNA e “colori” degli alimenti, alla sostenibilità alimentare e ambientale fino ai sistemi sanitari, con un focus per ascoltare la voce di bambine e bambini durante il ricovero.

La Scuola Normale apre le sue sedi

Anche la Scuola Normale Superiore animerà Bright Night. A Pisa si parlerà dell’uso della realtà aumentata e virtuale per raccontare un bene artistico, di materia oscura e della storia degli stemmi dei Cavalieri di Santo Stefano; verrà organizzata una “passeggiata con la scienza” al Camposanto Monumentale, e il Coro Vincenzo Galilei si esibirà in concerto.

La Normale aprirà inoltre alla cittadinanza il Palazzo della Carovana e il Palazzo dell’Orologio. Il Centro di realtà Virtuale e aumentata SMART presenterà un viaggio virtuale tra spazio, tempo, storia e scienza; nella torre del Conte Ugolino verrà illustrato un percorso di ricerca tra Plinio il Vecchio e Dante; nell’archivio storico sarà approntata una visita guidata con foto e documenti dedicati ai cambiamenti nelle scuole per l’infanzia e elementari tra Ottocento e Novecento.

Laboratori e seminare al CNR di Pisa

Il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) propone 33 laboratori e 11 attività tra seminari e talk. In centro città, a partire dalle 16, il Cnr sarà presente con due talk e tre laboratori. In Piazza Dante Alighieri, all’interno dello spazio tematico intitolato “Non c’è un pianeta B”, il presidente dell’Area della Ricerca e direttore dell’Istituto di Geoscienze e Georisorse (Cnr-Igg) Antonello Provenzale, presenterà il talk “Cambiamenti climatici fra alluvioni, siccità e incendi”, mentre in Piazza dei Cavalieri, all’interno dello spazio tematico “Arte pubblica, memoria culturale e cambiamento sociale” la ricercatrice dell’Istituto di Informatica e Telematica (Cnr-Iit) Ilaria Matteucci, parlerà di cybercrime e cyberwar.

Sempre in centro cittadino, il Cnr propone tre laboratori: “3D Humanities” sulla tecnologia applicata all’arte in Piazza dei Cavalieri (Cnr-Isti); un laboratorio sugli alimenti nutraceutici e la presentazione in Piazza S.Caterina della nuova Unità mobile di Ricerca (Gruppo Remote del Cnr). Si tratta di un automezzo che diventa la base operativa per il lancio di droni e la successiva ed immediata raccolta ed elaborazione dei dati; un mezzo questo unico nel panorama della ricerca attraverso l’uso di droni.

Sarà molto ricco anche il calendario degli eventi che si svolgerà all’interno dell’Area della ricerca del Cnr di San Cataldo: nove seminari, e trenta tra visite ai laboratori e attività scientifiche, e il consueto Bright Tech Talk, un talk show che si ispira al format dei TeD. Tra gli argomenti affrontati nei seminari si spazierà dalla transizione energetica alla fusione nucleare, dall’agricoltura biologica a quella chimica. Si arriverà persino a spiegare perché ciò che vediamo in realtà non esiste.

Diverse le attività in programma per i più piccoli: il laboratorio per diventare perfetti oceanografi, le lezioni di cybersecurity della Ludoteca del Registro .it, i giochi della Ludoteca Scientifica, gli esperimenti di chimica per grandi e bambini, giochi di luci e un gioco di ruolo per responsabilizzare anche i più piccini verso uno sviluppo sostenibile.

Bright si concluderà nell’Area della Ricerca del Cnr di Pisa in tarda serata con la consueta “Spaghettata della Ricerca”, con uno spettacolo musicale e con un laboratorio di osservazione astronomica.

Bright all’Osservatorio Gravitazionale Europeo e con i ricercatori dell’INGV

L’Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO) e la Collaborazione Virgo parteciperanno a Bright Night, con varie attività per tutti, in mattinata presso l’Osservatorio a Cascina e nel pomeriggio nel centro di Pisa. Presso la piazza “Odissea nello spazio” di Bright Night, in Largo Ciro Menotti, si troveranno due stand a cura di EGO e Virgo: “Virgo in ascolto del cosmo” e “Messaggeri dallo spazio”. In quest’ultimo, interamente dedicato ai più piccoli, verranno ripetute durante la giornata due attività pensate per i bambini.

Inoltre durante la mattinata sarà possibile partecipare a visite guidate dell’osservatorio, nelle quali i ricercatori porteranno i visitatori a esplorare di Virgo e le sue scoperte. La visita include un seminario introduttivo su cosa sono le onde gravitazionali e i fenomeni cosmici che le generano.



Infine i ricercatori e le ricercatrici dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia saranno presenti a Pisa con tre iniziative. Antonio Cascella accompagnerà i curiosi lungo un itinerario attraverso il centro della città: il visitatore si trasformerà in geologo di città e dalla facciata di una chiesa sarà trasportato verso scenari fatti di spiagge e fondali marini che il tempo geologico ha pietrificato e conservato per milioni di anni. In Piazza Dante Alighieri, a partire dalle ore 16, Damiano Biagini, Rebecca Bruni, Michele D’Ambrosio e Carlo Meletti saranno presenti col laboratorio sui terremoti “Guarda come…vibra”. Sempre qui alla stessa ora Simone Colucci, Giulia Dotta e Simone Tarquini aspetteranno le bambine e i bambini con attività alla scoperta dei segreti delle rocce vulcaniche.