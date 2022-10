Metaverso, NTT e cybersecurity tengono banco all’Internet Festival

Internet Festival a Pisa: attività e laboratori per bambini

Dall’incursione nel Metaverso al primo token NTT, dai diritti digitali alla cybersecurity: questi alcuni dei temi al centro del secondo giorno di Internet Festival, manifestazione in corso a Pisa fino a domenica 9 ottobre. Venerdì 7 ottobre il pubblico verrà catapultato nel Metaverso con Monica Guerritore, attrice, sceneggiatrice e scrittrice, che presenta in anteprima nazionale il progetto Mecenati, con il primo token NTT (ore 18.15 Scuola Normale Superiore/Sala Azzurra).

Cybersecurity

Diritti digitali e cybersecurity

E il legame tra Metaverso e democrazia sarà al centro della doppia sessione dal titolo Digital Rights, costruita come un vero e proprio viaggio tra le sfide giuridiche più urgenti della dimensione digitale: dalla tutela dei diritti della persona nel mondo delle piattaforme digitali al rapporto tra poteri privati e poteri pubblici nella società tecnologica, dall’impatto sulla democrazia alla relazione tra istituzioni e cittadinanza digitale.

Con ospiti dal mondo delle istituzioni, dell’accademia, dei big tech e delle professioni. Ad aprire i lavori della mattina Bernard Dika, portavoce del presidente della Regione Eugenio Giani (ore 9-13 e ore 15-18, Scuola Superiore Sant’Anna/Aula Magna). Full immersion anche per l’appuntamento con il Cybersecurity Day, a cura di Istituto di Informatica e Telematica del Cnr e Registro .it, ospitato quest’anno nell’Area della Ricerca CNR (ore 9.30-17 Auditorium).

Toscana Digitale

Toscana digitale: istruzioni per l’uso

Toscana protagonista nella conferenza Toscana Digitale: Istruzioni per l’uso dedicata alla strategia regionale in materia di competenze digitali, con Stefano Ciuoffo, il direttore IT Gianluca Vannuccini, i rappresentanti di Anci e Upi Toscana, assieme al mondo delle categorie economie e sociali (ore 9.30 Scuola Normale Superiore/Aula Bianchi).

Le frontiere digitali dell’agricoltura 2.0 sono al centro del talk Precision Farming e sostenibilità dell’agricoltura: la gestione dei dati a supporto delle decisioni, a cura di Regione Toscana (Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale), Ente Terre Regionali Toscana, Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura ARTEA (ore 11.30, Scuola Normale Superiore.

Si parlerà anche di Toscana digitale e dei progetti regionali per le aree interne, montane e insulari, come quello a cui parteciperà l’assessore regionale al Turismo e al Commercio, Leonardo Marras, venerdì 7 ore 15.30 alle Benedettine.

Book(e)Book da OpenPi

Per la sezione Book(e)Book, nella sede di OpenPi (piazza Vittorio Emanuele II), riflettori puntati su poesie e giochi di parole con Luciana Preden e Matteo Pelliti, tra le firme di “Biancaneve e i settenari”, antologia di poesia giocosa per ridere senza smettere di pensare (ore 16).

A seguire spazio al professore Giuseppe Remuzzi e al suo “Quando i medici sbagliano”,critica puntuale alla banalizzazione mediatica della scienza (ore 18.30); i biomateriali e l’innata capacità degli oggetti di creare emozioni saranno al centro dell’incontro con Matteo Meschiari e Maurizio Corrado, autori di “Materiali per la vita”, e Devis Bellucci per “Paleodesign”(ore 17).

IF2022 sul grande schermo

Al Cinema Arsenale, per la seconda giornata dedicata a Il Cinema è Magia, doppia proiezione di “Un bel niente”, un film di Davide Barbafiera e I Sacchi di Sabbia, con gli attori in detenzione della Scuola di Teatro della Casa Circondariale Don Bosco. Un progetto cinematografico che unisce arte e politiche sociali, mettendo insieme passione, estro e genialità.

Freaks Out

Una produzione Internet Festival, I Sacchi di Sabbia, con il sostegno di Mic, Regione Toscana, Fondazione Pisa (ore 17 e 19.30). A seguire “La ragazza elettrica, l’uomo lupo, il nano-calamita e il ragazzo degli insetti: i freaks che cambiarono la Storia”, masterclass dello sceneggiatore Nicola Guaglianone uno dei più talentuosi e pluripremiati sceneggiatori del cinema italiano, che dialogherà con il pubblico sugli aspetti della scrittura per il cinema. A seguire la proiezione del film “Freaks Out” (ore 20.30).

(Im)perfetti a tavola

Per gli amanti delle sfide tecnologiche all’insegna del food, da non perdere l’appuntamento con “(Im)perfetti a tavola” al Royal Victoria Hotel, alle ore 19.30. Evento per scoprire come le app fanno incontrare a cena chi aveva in agenda un pasto in solitudine . Senza dimenticare le piattaforme che permettono di mettere in rete e valorizzare l’invenduto e lo scartato di frutta e verdura. Con la partecipazione di La Cenetta e Babaco.

Statua di Fibonacci, Pisa

L’intervista impossibile con Fibonacci

Per il format Le Interviste impossibili di IF, alle 21.30 al Cinema Lumière va in scena Vita e calcoli di Leonardo Pisano, detto Fibonacci, uno spettacolo prodotto da Internet Festival e I Sacchi di Sabbia, con il sostegno di Mic e Regione Toscana.

Chi era Leonardo Fibonacci? Qual è il contributo che ha dato alla storia del calcolo? Intervistato dall’attrice Francesca Censi sarà Leonardo Fibonacci ‘in persona’ a raccontare la sua affascinante storia. Con la partecipazione delle attrici e degli attori in detenzione della Scuola di Teatro della Casa Circondariale Don Bosco (ingresso euro 2).

Internet Festival – Antonio Viscido (1)

Installazioni ed esperienze di gaming in città

Per tutta la durata di IF2022 la città di Pisa si presenterà ancora più interattiva, tra installazioni ed esperienze di gaming fruibili dal pubblico tra le Logge dei Banchi e il Centro Congressi Le Benedettine: Legambiente in tema di Agenda 2030, il contest gourmet “Il gusto dell’imperfezione”, promosso da Confesercenti Toscana Nord in collaborazione con alcuni ristoranti cittadini.

Il gioco Go, check, click è una sfida interattiva a spasso per Pisa che venerdì 7 e sabato 8 consentirà di vincere premi per 5mila euro e conoscere la città oltre la Torre. Il contest coinvolge 82 negozi ed è realizzato con il supporto di ConfCommercio e Confesercenti.

Sono destinati a restare, invece, i percorsi turistici interattivi pensati dal Comune di Pisa per suggerire percorsi tematici alternativi a quelli più classici della città della Torre: una serie di QR Code identificati dalla Croce di Pisa guidano i viaggiatori tra storie, aneddoti, antico e contemporaneo, con testi, video e musica. L’iniziativa sarà presentata ufficialmente domenica 9, dalle 10 alle 11.