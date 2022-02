La collaborazione tra Vespa e Lego

La Vespa è una grande icona del Made in Italy che ora con Piaggio e Lego si fa piccola ma solo per la gioia dei suoi fan. L’iconica Vespa 125 entra nel mondo della Lego sotto forma di modellino. Piaggio e Lego hanno raggiunto l’accordo per il nuovo set Vespa 125 Lego.

Il modellino sarà sul mercato dal 1 marzo per la gioia dei collezionisti. Molti i dettagli, a dir poco accurati: il mazzo di fiori nel cestino sul retro, la ruota di scorta, il cofano del motore rimovibile, il manubrio con ruota sterzante e il cavalletto.

La scelta della tonalità azzurro pastello è un chiaro ricferimento agli anni ’60 e al mondo Vespa; da segnalare che per la prima volta che nel mondo Lego una ruota è composta da due colori: nero per la gomma e bianco per l’interno dello pneumatico.

L’evento a Pontedera

In un evento a Pontedera con Guido Meda e Vera Spadini in diretta streaming, si è ripercorsa la storia della Vespa e del Gruppo Lego. Poi, come in ogni presentazione che si rispetti, è stato alzato il velo su un modello in scala 1:1 della Vespa 125, tutto in mattoncini. Una miniatura perfetta: 110.000 pezzi di 11 colori diversi, pesante 93,3 kg e realizzato in 320 ore di lavoro da un team di 4 esperti costruttori.

“Abbiamo avvicinato due sogni, Lego e Vespa, accomunati dalle possibilità di espressione infinite – commenta Marco Lambri, Head of Piaggio Group Design Center – Due brand straordinari capaci di attraversare epoche diverse, sempre sapendosi reinventare“.

Di poche settimane fa invece l’accordo con la popstar Justin Bieber per un nuovo modello da distribuire nel 2022. La Piaggio vanta prestigiose collaborazioni con le maggiori maison della moda: da Dolce & Gabbana, Donna Karan, Vivienne Westwood e Julien Macdonald per Givenchy fino a Giorgio Armani e Christian Dior. Ora si aggiunge l’intesa tra Piaggio e Lego.

Il banner per il lancio della Vespa 125 Lego

Piaggio e Lego con Vespa 125 alla Fashion Week

Gli appassionati di modellini potranno vivere una grande emozione in questi giorni se si trovano a Milano per lavoro grazie all’accordo Piaggio e Lego. Un modello gemello della Vespa 125 Lego in scala 1:1, realizzato dal Lego Certified Professional Riccardo Zangelmi, arriverà per la Fashion Week.

Dal 25 febbraio fino al 3 marzo, i passanti curiosi e gli appassionati delle due ruote e del mattoncino, potranno immortalarsi sulla Vespa in scala 1:1 nel Pop Up in via Montenapoleone.

Il modello Vespa 125 Lego

Un progetto corale che vede coinvolto anche il Lego Store di Milano San Babila, in Corso Monforte, dove fino al 3 marzo si potrà ammirare la Vespa 125 originale concessa dal Museo Piaggio.

Dopo la passerella milanese dal 4 marzo poi, il modello in scala 1:1, comprensivo di casco e ruota di scorta, si sposterà in giro per l’Italia: prima tappa, il Lego Store di Torino.

La speranza è che il modello in scala 1:1 arrivi presto anche a Firenze dove c’è attesa per l’apertura di uno store nei locali che ospitavano il negozio Disney in via Calzaiuoli. In città il mondo dei Lego ha da sempre un grande seguito come testimonia il successo della mostra al Museo degli Innocenti, prorogata a grande richiesta.

Piaggio e Lego: i fan vanno in Vespa

I fan di Piaggio e Lego possono partecipare a due concorsi: “Lego icona su due ruote” e “Vespa scracth&win”.

Con il concorso “Lego icona su due ruote”, a partire dal 1 marzo, in palio un romantico tour in Vespa per due persone (con Vespa 125 e un altro modello) per scoprire la Maremma e visitare il Museo Piaggio, con pernottamento a Pisa e pensione completa.

Per i 20 Lego Store, una ulteriore iniziativa speciale, “Vespa scratch&win” dal 25 febbraio presso il Lego Store San Babila e dal 1° marzo negli altri 19 Lego Store sul territorio nazionale.