Reti biodegradabili in mare: la rivoluzione green per la riforestazione dei fondali parte da Livorno

Rete in bioplastiche biodegradabile – Università di Pisa

Scompare in due anni a contatto con l’acqua salata del mare, giusto in tempo per consentire alle piante di posidonia oceanica di mettere radici e svolgere il suo compito essenziale: ossigenare il sistema marino. La rete biodegradabile in bioplastica è oggi un esperimento riuscito, come dimostra il lavoro fatto all’Acquario di Livorno. L’idea rivoluzionaria è frutto di una collaborazione tra Asa spA (Azienda servizi ambientali), il dipartimento di ingegneria civile e industriale dell’Università di Pisa (Dici), Francesco Cinelli, docente di ecologia marina e scienza subacquea all’Ateneo pisano, BioIspra, l’Acquario di Livorno e l’azienda tessile Coatyarn srl.

Tutto nasce da una necessità: la riforestazione dei fondali marini. E da un problema: le microplastine inquinanti rilasciate dalle reti necessarie alla coltivazione delle piante marine. “I supporti proposti per la riforestazione dei fondali – come spiega Maurizia Seggiani, docente di fondamenti chimici delle tecnologie al Dici – hanno un grande impatto ambientale, perché costituiti da reti di ferro rivestite con monofilamenti di polipropilene che causano la dispersione in mare di microplastiche e la morte delle specie marine che vi rimangono intrappolate”.

Ecco la soluzione, mai provata prima: “Il nostro gruppo di ricerca ha individuato e testato una bioplastica, il Pbsa (polibutilene succinato-co-adipato), usata in diverse applicazioni in sostituzione di plastiche tradizionali ma mai fino ad ora per applicazioni di restauro marino. Dal Pbsa è stata ricavata una rete con proprietà meccaniche adeguate a contenere le talee di piccole piante di posidonia, e in grado di biodegradarsi in un paio d’anni, il tempo necessario alla pianta per mettere radici”.

L’esperimento all’Aquario di Livorno