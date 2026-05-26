A Livorno “Be the Wave” un progetto per formare e sensibilizzare alla cultura del mare

Blu Next Livorno

“Blu Next Livorno 2026 – Be the Wave” è il titolo del progetto di informazione e sensibilizzazione dedicato alla cultura del mare, alla tutela dell’ambiente costiero e alla consapevolezza civica promosso dall’amministrazione comunale e il Cibm (Consorzio interuniversitario di biologia marina ‘Giuseppe Bacci’).

L’iniziativa si rivolge in particolare ai giovani e nasce come percorso di avvicinamento e accompagnamento alla Biennale del mare e dell’acqua ‘Blu Livorno’ 2027, di cui rappresenta una tappa preparatoria sul territorio.

Il progetto prevede attività divulgative, informative e di ascolto lungo la costa livornese, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra cittadini, mare e città, promuovendo comportamenti responsabili e attenzione ai temi ambientali e della transizione ecologica.

Saranno due giovani, Chiara e Gabriele, che si occuperanno di divulgare il progetto. La campagna avrà una durata di tre mesi, dal 1/o giugno al 31 agosto 2026. Le attività informative e di sensibilizzazione saranno realizzate nell’ambito di 20 ore settimanali, sulla base di un calendario stabilito dal Comune di Livorno assieme al Cibm.

L’azienda Aamps/RetiAmbiente è coinvolta per la segnalazione di situazioni di degrado o anomalie riscontrate durante le attività.

Tra le attività che saranno sviluppate c’è la promozione della cultura del mare e della tutela dell’ambiente marino; sensibilizzazione e avvicinamento del pubblico alla Biennale del mare e dell’acqua ‘Blu Livorno’ 2027; somministrazione di un piccolo questionario rivolto ai giovani con la richiesta di voler illustrare quali sono le loro aspettative per la Biennale Blu Livorno 2027; organizzare tutti i dati rilevati durante il sondaggio; visite presso gli stabilimenti balneari per la consegna della Guida Green; attività informative e divulgative sui percorsi di transizione ecologica promossi dal Comune di Livorno.