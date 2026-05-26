Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Ambiente/

A Livorno “Be the Wave” un progetto per formare e sensibilizzare alla cultura del mare

Il progetto prevede attività divulgative, informative e di ascolto lungo la costa livornese, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra cittadini, mare e città, promuovendo comportamenti responsabili e attenzione ai temi ambientali e della transizione ecologica

/ Redazione
Blu Next Livorno

“Blu Next Livorno 2026 – Be the Wave” è il titolo del progetto di informazione e sensibilizzazione dedicato alla cultura del mare, alla tutela dell’ambiente costiero e alla consapevolezza civica promosso dall’amministrazione comunale e il Cibm (Consorzio interuniversitario di biologia marina ‘Giuseppe Bacci’).

L’iniziativa si rivolge in particolare ai giovani e nasce come percorso di avvicinamento e accompagnamento alla Biennale del mare e dell’acqua ‘Blu Livorno’ 2027, di cui rappresenta una tappa preparatoria sul territorio.

Il progetto prevede attività divulgative, informative e di ascolto lungo la costa livornese, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra cittadini, mare e città, promuovendo comportamenti responsabili e attenzione ai temi ambientali e della transizione ecologica.

Saranno due giovani, Chiara e Gabriele, che si occuperanno di divulgare il progetto. La campagna avrà una durata di tre mesi, dal 1/o giugno al 31 agosto 2026. Le attività informative e di sensibilizzazione saranno realizzate nell’ambito di 20 ore settimanali, sulla base di un calendario stabilito dal Comune di Livorno assieme al Cibm.

L’azienda Aamps/RetiAmbiente è coinvolta per la segnalazione di situazioni di degrado o anomalie riscontrate durante le attività.

Tra le attività che saranno sviluppate c’è la promozione della cultura del mare e della tutela dell’ambiente marino; sensibilizzazione e avvicinamento del pubblico alla Biennale del mare e dell’acqua ‘Blu Livorno’ 2027; somministrazione di un piccolo questionario rivolto ai giovani con la richiesta di voler illustrare quali sono le loro aspettative per la Biennale Blu Livorno 2027; organizzare tutti i dati rilevati durante il sondaggio; visite presso gli stabilimenti balneari per la consegna della Guida Green; attività informative e divulgative sui percorsi di transizione ecologica promossi dal Comune di Livorno.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Ambiente / Redazione

Un viaggio di 12mila km in otto mesi: una coppia di Averla torna a nidificare sull'Appennino pistoiese

La storia di due piccoli uccelli migratori provenienti dall'Africa che hanno scelto come luogo di riproduzione l'Oasi Dynamo: un evento raro, monitorato attraverso le fototrappole

Ambiente / Redazione

A Empoli un nuovo volto per la sponda dell'Arno: fiori e biodiversità per salvare le api

Presentato in occasione dell Giornata Mondiale delle Api il progetto di riqualificazione naturalistica del lungofiume tra Via Alzaia e La Vela Margherita Hack: recuperati gli alberi e seminate miscele di piante per attrarre e nutrire gli impollinatori

Ambiente / Marta Mancini

AquaBioS, all'Acquario di Livorno al via la fase sperimentale della fattoria del mare

È stato installato in una vasca il mesocosmo, un ecosistema in miniatura che viene utilizzato per la produzione di zooplancton in ambiente controllato

Ambiente

Partecipa al cambiamento: quando la sostenibilità diventa racconto

Ambiente

Prendersi cura dei boschi per investire nel futuro in Versilia

Ambiente

Greenwashing e biodiversità urbana: studenti e studentesse di Firenze sperimentano i linguaggi audiovisivi

Ambiente

Pistoia coltiva il futuro con il progetto didattico "Persone, piante e città"

Ambiente

A Empoli studenti e studentesse raccontano la sostenibilità attraverso i video

Ambiente

Toscana delle cave, numeri e strategie per il futuro del comparto

I più popolari su intoscana

Cultura / Giulia Rafanelli

San Miniato, con Alessandro Preziosi il Dramma Popolare torna a San Francesco

Musica / Redazione

I Nu Genea inaugurano il Lattexplus Festival 2026: tre appuntamenti tra elettronica, live music e club culture

Made in Toscana / Redazione

Pitti Uomo scalda i motori: 720 brand per l’edizione 110 alla Fortezza da Basso di Firenze

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.