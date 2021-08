Sant’Anna di Stazzema ricorda la strage 77 anni dopo

Sant’Anna Stazzema, Piazza della Chiesa

Purtroppo la storia è segnata da stragi drammatiche. Ma poche sono state atroci e inumane come quella di Sant’Anna di Stazzema. In quel lontano – ma non troppo – 12 agosto del 1944, i morti furono 560, tra cui molti bambini (130) e donne incinta . Il massacro, compiuto da nazisti e collaborazionisti fascisti, sarà ricordato anche quest’anno. Com’è giusto che sia. La consegna del premio “Bella ciao”, l’esposizione della scultura del maestro Giuliano Vangi dedicata alle vittime dell’eccidio e il raduno di pace sono solo alcuni degli appuntamenti di un lungo e intenso programma di iniziative per il 77esimo anniversario della strage. Tra agosto e settembre il Parco della Pace di Sant’Anna di Stazzema sarà quindi il fulcro di tanti appuntamenti e iniziative culturali, con una particolare attenzione ai giovani, all’insegna della trasmissione di valori, conoscenza e memoria.

Il premio

Venerdì 6 agosto (alle 18 sulla piazza della Chiesa di Sant’Anna di Stazzema), è prevista la consegna del premio “Bella Ciao” al sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, per la proposta di legge popolare contro la propaganda nazista e fascista . Il riconoscimento è assegnato ogni anno a persone che, nella loro attività professionale, politica e culturale “si siano distinte nella difesa dei valori e dei principi sanciti dalla Costituzione nata dalla guerra di liberazione”. Nel corso del tempo, il premio è stato assegnato, fra gli altri, a Giorgio Diritti, Aldo Cazzullo, Francesco Guccini, Yo Yo Mundi, Giuliano Montaldo, Ezio Mauro e Maurizio Landini. Il premio è promosso dal Comune di Saluzzo, in collaborazione con l’Anpi e altre associazioni. A premiare il sindaco Maurizio Verona sarà l’avvocato Roberto Pignatta, presidente dell’Associazione Bella Ciao, con la motivazione che “l’esaltazione del fascismo e del nazismo non è cosa del passato, ma è attuale e tanto più pericolosa quanto più si diffonde nella rete e nei social mettendo in pericolo la tenuta democratica del paese. Quindi, la proposta di legge assume un valore politico, etico e culturale di altissimo profilo , e riafferma la necessità di presidiare la democrazia con fermezza e fedeltà alla Costituzione nata dalla Resistenza”.

Sant’Anna Stazzema, veduta dell’Ossario

La scultura

A partire dal 6 agosto e fino al 30 settembre sarà inoltre esposta presso il Museo storico l’opera “Stazzema” del maestro Giuliano Vangi dedicata alle vittime dell’eccidio. Le sculture non rappresentano solo singole esperienze, ma diventano portatrici di destini universali. L’opera commemora il massacro compiuto dai nazisti nell’agosto del 1944 con il realismo e l’intensità proprie dell’artista famoso in tutto il mondo, diventando emblema di tutti i massacri . Altro appuntamento di rilievo è la terza edizione del “Raduno di pace” a Sant’Anna di Stazzema fissato per martedì 21 settembre nella Giornata internazionale della pace. Un raduno, in un luogo simbolo, di tutti coloro che amano la Costituzione, la democrazia, il rispetto dei diritti, il futuro. Il 19 settembre Gad Lerner e Laura Gnocchi presenteranno il portale “Noi Partigiani. Memoriale della Resistenza Italiana”, con la partecipazione di Oliviero Toscani.

Ricordare per essere liberi

“L’obiettivo continua a essere quello di arrivare alle generazioni più giovani, far capire loro che perseguire certe ideologie è oggi una posizione anacronistica, sbagliata e criminale”

“Un dodici agosto che, mai come quest’anno, lega il valore della memoria ai valori del mondo attuale” dice il sindaco Maurizio Verona. “Il 29 aprile scorso, 241 mila firme in favore della legge di iniziativa popolare antifascista sono state consegnate a Roma, alla Camera dei deputati. Un numero di firme che equivale ad un numero di cittadini e cittadine, di ogni età, tantissimi giovani, che hanno deciso di sostenere il valore dell’antifascismo, non solo come opposizione netta al riemergere di simboli, parole e gesti neofascisti, ma anche per ribadire in modo forte quali devono essere i valori e i principi su cui pensare e costruire il futuro: libertà, diritti e democrazia . Non vogliamo assolutamente disperdere questa esperienza, questa dote di impegno e passione, che migliaia di persone ci hanno consegnato. Il nostro obiettivo continua ad essere quello di arrivare alle generazioni più giovani, far capire loro che perseguire certe ideologie è oggi una posizione anacronistica, sbagliata e criminale. C’è tanto lavoro da fare in tema di diritti, in Italia e nel mondo – conclude il sindaco – ed è necessario guardare al futuro in questi termini, in questa prospettiva”.

Sant’Anna Stazzema

Anche i bambini sono protagonisti

Per bambini e famiglie è stato predisposto un programma di appuntamenti per la scoperta dei luoghi e della storia di Sant’Anna, il “Family day – Memorie da scoprire”, con appuntamenti domenicali alla Fabbrica dei diritti fino a settembre. Dal 3 al 14 agosto torna inoltre a Sant’Anna di Stazzema e Pruno il Campo della Pace con la partecipazione di giovani dai 17 ai 26 anni. L’8 agosto alle 21,30 a Seravezza, Elisabetta Salvatori racconterà la strage di Sant’Anna, con lo spettacolo “Scalpiccii sotto i platani”, struggente ricostruzione degli ultimi momenti di vita degli abitanti di Sant’Anna di Stazzema nell’estate del 1944. Sarà esposto anche una parte del “Tappeto del Mondo”, opera di oltre mille metri, realizzata con oltre 6 mila pezzi, realizzati da persone ed associazioni di tutto il mondo . Protagonista anche la musica, con il concerto il 12 agosto a Sant’Anna del Trio Orfeo, nell’ambito della IX edizione di “Musica sulle Apuane” e con i tradizionali appuntamenti della stagione concertistica “Organo della pace Sant’Anna di Stazzema”, che si chiuderà domenica 15 agosto con Antonio Aiello (violino) e Matteo Venturini (organo). Nel programma sono previsti anche incontri a tema e presentazioni di libri.

La commemorazione