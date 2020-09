Siena-Grosseto: partiti i lavori del lotto 4 tra Lampugnano e Civitella

Viadotto Farma sulla Siena-Grosseto

I tanti viaggiatori e automobilisti che quotidianamente (e soprattutto nel periodo estivo) percorrono la Siena-Grosseto possono iniziare a tirare un sospiro di sollievo perchè finalmente qualcosa si muove verso il completamento del raddoppio.

Giovedì 17 settembre, alla presenza della ministra delle Infrastrutture, Anas ha consegnato i lavori all’impresa esecutrice “RTI Itinera S.p.a.- Monaco S.p.a” ed è stato dato il via al cantiere del quarto lotto per l’ampliamento a quattro corsie della strada statale 223 “di Paganico”, nell’ambito del progetto di potenziamento dell’itinerario E78 Grosseto-Siena.

Lavori e tempistiche

Il tratto che sarà oggetto dei lavori è lungo complessivamente 2,8 km e unisce due tratti già realizzati tra gli svincoli di Lampugnano e Civitella, in provincia di Grosseto. I lavori riguardano la costruzione di una nuova carreggiata in affiancamento a quella esistente che sarà ammodernata per un investimento totale di 106 milioni di euro. Gli interventi andranno a concentrarsi su 8 viadotti (di cui 5 da realizzare ex novo e 3 esistenti da ammodernare) per una lunghezza complessiva di 1,8 km, a cui si aggiungono due gallerie, di cui una da realizzare e una da adeguare, per complessivi 550 metri. Se non ci saranno intoppi durante lo svolgimento del cantiere, la durata dei lavori è definita in 1190 giorni ovvero 3 anni e 3 mesi.

La E78 Grosseto-Siena

Il raddoppio a quattro corsie della strada statale 223 “di Paganico” (E78 Grosseto-Siena) riguarda complessivamente 63,5 km. Di questi, 49 sono stati realizzati e aperti al traffico tra il 2006 e il 2018; 2,8 km (lotto 4) sono in corso di esecuzione, mentre per gli ultimi 11,8 km (lotto 9) il progetto esecutivo è in fase di verifica di attuazione ed ottemperanza alle prescrizioni CIPE presso il Ministero dell’Ambiente. Terminata questa procedura, sarà completata la validazione e l’approvazione del progetto esecutivo per avviare la gara di appalto per l’affidamento dei lavori nel primo semestre 2021.

In corrispondenza della galleria “Casal di Pari” (tra gli svincoli Pari e Casal di Pari) la circolazione è temporaneamente a doppio senso nella nuova galleria realizzata, in attesa dell’ammodernamento della galleria esistente da parte di Anas. In particolare, dopo precise indagini tecniche, è in corso la progettazione esecutiva che sarà completata entro l’anno per acquisire le necessarie autorizzazioni. Anas è al lavoro per avviare la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori venga nel 2021. Per questo intervento sarà necessario un investimento di 30 milioni di euro.