A Terontola arriva la corsa ciclistica per gli amanti della mountain bike, la Bacialla Bike

Presentazione Bacialla bike - © Ufficio stampa Consiglio regionale

E’ ricco programma di gare della Bacialla Bike, la gara ciclistica per mountain bike giunta alla ventunesima edizione che si terrà il prossimo 10 marzo. La gara è chiamata a inaugurare la nuova edizione del circuito della Maremma Tosco-Laziale, oltre che l’Mtb Tour Toscana.

I percorsi

La gara di Terontola (AR) è ormai una classica che ha valicato i confini regionali tanto da poter vantare sempre più una partecipazione veramente nazionale, sia per qualità che per numeri.

Due i percorsi a disposizione degli appassionati, il principale di 45 km per 1.500 metri di dislivello tutto su fondo battuto, con la scalata del Monte Ginezzo fino ai suoi 920 metri nella prima parte e un’altra asperità come il Colle dei Termini (546 metri) nella seconda parte del tracciato. Non mancano i single track impegnativi, soprattutto in discesa, come quello del Monte Girella, proprio prima dell’ultima picchiata che porta all’interno del Bike Park di proprietà della società organizzatrice. Un tracciato divertente, che misurerà lo stato di forma di ogni appassionato alle prime uscite dopo la pausa invernale. Previsto anche il percorso Classic di 28 km per 900 metri, aperto anche alle E-bike e ai non competitivi. La prova sarà l’occasione per conoscere il territorio di Terontola, frazione del comune di Cortona, ma anche località che si affacciano sulla zona del Lago Trasimeno, insomma dove il verde la fa da padrone.

“Una corsa molto importante che riesce ad attrarre numerosi ciclisti professionisti e dilettanti – ha detto il vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci – in un territorio naturalistico unico che va dalle colline cortonesi al lago Trasimeno. Una manifestazione che è aperta a ciclisti che vengono da ogni parte d’Italia. Vorrei ringraziare per l’organizzazione l’associazione Ciclismo Terontola e vorrei sottolineare che per questa edizione viene concesso il patrocinio del Consiglio regionale, che è sempre vicino alle iniziative che valorizzano la Toscana e in questa occasione la provincia di Arezzo.”

Le iniziative collaterali

“Si tratta di un appuntamento centrale per il nostro territorio – ha dichiarato l’assessora allo sport di Cortona Silvia Spenseriati – che si colloca all’interno di circuiti sportivi molto significativi. Una iniziativa legata ai giovani ed anche ai bambini delle scuole che sono coinvolte direttamente, inoltre per il quarto anno assegniamo il premio Gino Bartali al ciclista che viene da più lontano.”

“Per la prima volta proponiamo un percorso e-bike all’interno delle varie iniziative promosse – ha spiegato il presidente dell’associazione Ciclismo Terontola Gianluca Fragai – e inoltre il sabato proponiamo una gara per i giovanissimi e gli esordienti allievi all’interno del Bike Park che abbiamo realizzato. Vorrei anche ricordare che abbiamo messo in campo una scuola di mountain bike per bambini che conta già trenta allievi.”