Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Innovazione: altri 5 milioni di euro dalla Regione per il bando a sostegno delle startup

Ai 2,8 milioni già stanziati per il bando dedicato alle start up innovative se ne aggiungono altri 5, portando così il totale a 7,8 milioni di euro

/ Redazione
Innovazione, startup e progetti imprenditoriali in Toscana - © Studio Romantic

La Giunta regionale ha stabilito con una delibera appena apporvata l’aumento della dotazione finanziaria per scorrere la graduatoria del bando per la costituzione di nuove start up innovative ed il consolidamento di quelle già attive.

In pratica ai 2,8 milioni già stanziati se ne aggiungono altri 5, portando così il totale a 7,8 milioni di euro.

“Il bandohanno commentato il presidente della Regione Toscana e l’assessore a economia e turismoera stato aperto lo scorso novembre con una dotazione iniziale di 2,8 milioni di euro, ed aveva ottenuto una risposta molto positiva, con quasi 300 domande pervenute. Con quelle risorse siamo stati in grado di rispondere a circa un 10% delle domande, con gli oltre 5 milioni in più a disposizione possiamo scorrere ulteriormente la graduatoria, arrivando a 7,8 milioni totali. Contiamo di reperire ulteriori risorse per far fronte a tutte le richieste”.

Il bando prevede la concessione di un’agevolazione sotto forma di sovvenzione a fondo perduto e contributo in conto capitale pari al 90% del costo totale dell’investimento ammissibile che va da un minimo di 10 mila ad un massimo di 100 mila euro.

Destinatari sono le start up innovative costituite 3 anni prima della data di presentazione della domanda e quelle che verranno costituite entro 6 mesi dall’ammissione al finanziamento.

I richiedenti devono operare in ambiti in linea con la Strategia di specializzazione intelligente per la Toscana (RIS 3). Previsti criteri di premialità relativamente a incremento occupazionale, imprese a partecipazione o titolarità maggioritaria di donne o giovani, criteri di legalità e parità di genere, aree interne.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

Grazie al nuovo accordo della Regione la rete delle Scuole che promuovono la salute sale a 223

Alla firma dell’accordo hanno partecipato, oltre alla Regione e all’USR Toscana, le tre Aziende USL, le Università di Firenze, Pisa e Siena, l’INAIL e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Attualità / Redazione

Diritto allo studio, dalla Regione 800mila euro per progetti di orientamento verso l’Università

I progetti, di durata fra i 24 ed i 36 mesi, saranno gestiti da partenariati fra Università e agenzie formative accreditate e dovranno prevedere l’integrazione di più interventi

Attualità / Redazione

A Vallombrosa la Regione presenta il "Manifesto per la Toscana accessibile"

Appuntamento venerdì 29 agosto con il presidente Eugenio Giani e l’assessora Serena Spinelli. Il progetto raccoglie l’esperienza toscana offrendo linee guida per favorire l'abbattimento delle barriere in tutti gli spazi naturalistici, culturali e sociali

Attualità

Traffico e smog nel mirino: al via il secondo lotto della variante di Grassina

Attualità

Nuovo ponte sull’Arno tra Signa e Lastra a Signa, lavori al via a marzo 2026

Attualità

Dai risparmi del Consiglio regionale, fondi a 117 comuni e 74 associazioni

Attualità

ITS Academy, il ponte tra formazione tecnica e occupazione di qualità

Attualità

Emergenze, nasce il protocollo Toscana–Baker Hughes per tutelare lavoratori e territorio

Attualità

Trenitalia, consegnato il 70esimo treno per la Toscana

I più popolari su intoscana

Ambiente / Clara D'Acunto

Il falco pescatore sceglie ancora la Toscana: nascono otto esemplari in Maremma

Ambiente / Redazione

Rifiorisce la posidonia oceanica nei fondali dell’isola del Giglio

Enogastronomia / Raffaella Galamini

La vita del gelatiere Sergio Dondoli raccontata in un docufilm

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.