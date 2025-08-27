Innovazione: altri 5 milioni di euro dalla Regione per il bando a sostegno delle startup

Innovazione, startup e progetti imprenditoriali in Toscana - © Studio Romantic

La Giunta regionale ha stabilito con una delibera appena apporvata l’aumento della dotazione finanziaria per scorrere la graduatoria del bando per la costituzione di nuove start up innovative ed il consolidamento di quelle già attive.

In pratica ai 2,8 milioni già stanziati se ne aggiungono altri 5, portando così il totale a 7,8 milioni di euro.

“Il bando – hanno commentato il presidente della Regione Toscana e l’assessore a economia e turismo – era stato aperto lo scorso novembre con una dotazione iniziale di 2,8 milioni di euro, ed aveva ottenuto una risposta molto positiva, con quasi 300 domande pervenute. Con quelle risorse siamo stati in grado di rispondere a circa un 10% delle domande, con gli oltre 5 milioni in più a disposizione possiamo scorrere ulteriormente la graduatoria, arrivando a 7,8 milioni totali. Contiamo di reperire ulteriori risorse per far fronte a tutte le richieste”.

Il bando prevede la concessione di un’agevolazione sotto forma di sovvenzione a fondo perduto e contributo in conto capitale pari al 90% del costo totale dell’investimento ammissibile che va da un minimo di 10 mila ad un massimo di 100 mila euro.

Destinatari sono le start up innovative costituite 3 anni prima della data di presentazione della domanda e quelle che verranno costituite entro 6 mesi dall’ammissione al finanziamento.

I richiedenti devono operare in ambiti in linea con la Strategia di specializzazione intelligente per la Toscana (RIS 3). Previsti criteri di premialità relativamente a incremento occupazionale, imprese a partecipazione o titolarità maggioritaria di donne o giovani, criteri di legalità e parità di genere, aree interne.