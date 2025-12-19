Il portale ufficiale della Toscana

Ben Harper, Baglioni, Mannarino e Alfa, ecco i primi nomi del Musart Festival

Da giugno a luglio quattro concerti in cartellone per il Musart Festival tra il parco di Pratolino e il parco delle Cornacchie di Firenze, con artisti italiani e internazionali

/ Costanza Baldini
Ben Harper

Il meraviglioso Parco di Pratolino, inserito tra i siti patrimonio dell’Unesco e dominato dal Colosso dell’Appennino del Giambologna, torna anche per l’estate 2026 ad ospitare il Musart Festival.

Il primo concerto in cartellone il 28 giugno è quello di Ben Harper and The Innocent Criminals.

Harper è tra i principali cantautori della sua generazione, oltre che uno dei più versatili e coraggiosi, che lavora senza problemi attraversando diversi generi, andando dal pop, reggae e soul, al blues, rock, funk e folk. Ha registrato 18 album in studio e raccolto intorno a sé una vasta fanbase mondiale, con oltre 16 milioni di dischi venduti e tre Grammy Awards.

Mentre la sua musica e la sua carriera incarnano una certa audacia a livello sonoro, l’onestà dei testi e l’attivismo sociale, Harper ha dalla sua anche una consapevolezza della cultura moderna che tratta i temi sociali. Questo aspetto gli è valso nel 2023 la nomination ai nuovi Grammy Special Merit Award nella categoria Best Song For Social Change.

MANNARINO – © Chiara Mirelli

Mannarino, attualmente al lavoro su nuova musica, sarà in concerto sul main stage del Musart Festival sabato 4 luglio, nell’ambito di un tour che da giugno a settembre 2026 lo vedrà ospite delle maggiori rassegne estive.

Alfa sarà in concerto sabato 11 luglio al Parco Mediceo di Pratolino. Il 2025 è stato per Alfa un anno straordinario, segnato da un susseguirsi di traguardi che hanno confermato il suo ruolo tra i protagonisti della nuova scena cantautorale italiana: un tour estivo seguitissimo, un tour europeo tutto esaurito che ha portato la sua musica oltre i confini nazionali e un tour nei palazzetti completamente sold out, testimonianza di un successo in continua crescita.

Infine il 16 luglio è previsto in cartellone il concerto di un artista che ha fatto la storia della musica italiana: Claudio Baglioni al Parco delle Cornacchie di Firenze. 

Alfa – © Filiberto Signorello

Musart Festival 2026

28 giugno Ben Harper e The Innocent Criminals
4 luglio Mannarino
11 luglio Alfa
16 luglio Claudio Baglioni al parco delle Cornacchie

Prevendite
Sul sito ufficiale www.musartfestival.it, su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita

Claudio Baglioni – © D-VISIONS

