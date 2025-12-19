Ben Harper, Baglioni, Mannarino e Alfa, ecco i primi nomi del Musart Festival

Il meraviglioso Parco di Pratolino, inserito tra i siti patrimonio dell’Unesco e dominato dal Colosso dell’Appennino del Giambologna, torna anche per l’estate 2026 ad ospitare il Musart Festival.
Il primo concerto in cartellone il 28 giugno è quello di Ben Harper and The Innocent Criminals.
Harper è tra i principali cantautori della sua generazione, oltre che uno dei più versatili e coraggiosi, che lavora senza problemi attraversando diversi generi, andando dal pop, reggae e soul, al blues, rock, funk e folk. Ha registrato 18 album in studio e raccolto intorno a sé una vasta fanbase mondiale, con oltre 16 milioni di dischi venduti e tre Grammy Awards.
Mentre la sua musica e la sua carriera incarnano una certa audacia a livello sonoro, l’onestà dei testi e l’attivismo sociale, Harper ha dalla sua anche una consapevolezza della cultura moderna che tratta i temi sociali. Questo aspetto gli è valso nel 2023 la nomination ai nuovi Grammy Special Merit Award nella categoria Best Song For Social Change.
Mannarino, attualmente al lavoro su nuova musica, sarà in concerto sul main stage del Musart Festival sabato 4 luglio, nell’ambito di un tour che da giugno a settembre 2026 lo vedrà ospite delle maggiori rassegne estive.
Alfa sarà in concerto sabato 11 luglio al Parco Mediceo di Pratolino. Il 2025 è stato per Alfa un anno straordinario, segnato da un susseguirsi di traguardi che hanno confermato il suo ruolo tra i protagonisti della nuova scena cantautorale italiana: un tour estivo seguitissimo, un tour europeo tutto esaurito che ha portato la sua musica oltre i confini nazionali e un tour nei palazzetti completamente sold out, testimonianza di un successo in continua crescita.
Infine il 16 luglio è previsto in cartellone il concerto di un artista che ha fatto la storia della musica italiana: Claudio Baglioni al Parco delle Cornacchie di Firenze.
Musart Festival 2026
28 giugno Ben Harper e The Innocent Criminals
4 luglio Mannarino
11 luglio Alfa
16 luglio Claudio Baglioni al parco delle Cornacchie
