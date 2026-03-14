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Difesa del suolo e resilienza climatica: un bilancio a un anno dagli eventi meteo del marzo 2025

Regione Toscana e Consorzio di Bonifica Medio Valdarno hanno fatto il punto sui lavori realizzati in somma urgenza: 20 interventi diffusi sul territorio per un valore di quasi 19 milioni di euro

/ Redazione
Eventi marzo 2025: un anno dopo il punto di Regione e Consorzio Bonifica Medio Valdarno

20 interventi diffusi sul territorio per un valore complessivo di poco meno di 19 milioni di euro. È questo il bilancio stilato da Regione Toscana e Consorzio di Bonifica nel Comprensorio di Bonifica 3 Medio Valdarno che, a distanza di un anno dagli eccezionali eventi meteo – che hanno colpito in particolare il territorio della Città metropolitana di Firenze e delle Province di Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato – hanno fatto un punto sui lavori di somma urgenza realizzati.

Il report è stato presentato nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati e ha consentito di mostrare gli interventi conclusi: oltre a Sesto Fiorentino, con la demolizione del ponte di Piazza del Mercato ed il rifacimento delle spallette di contenimento, hanno interessato gran parte della Piana Fiorentina (Calenzano, Campi Bisenzio, Signa e Firenze), l’area Pistoiese (Agliana e Quarrata) ed Empoli fino ad arrivare anche ai confini regionali con l’intervento per la pulizia dai rifiuti del Torrente Rovigo a Palazzuolo sul Senio.

In quelle ore concitate del 14 e 15 marzo 2025 interessate dalla violenta concentrazione dei fenomeni atmosferici si è calcolato che le idrovore del Consorzio hanno pompato oltre 13 milioni di metri cubi di acqua. Immediata è stata la risposta di tutta la macchina regionale con il coinvolgimento in particolare del settore di Protezione Civile. Dal 13 marzo 2025 sono stati attivati dagli Enti Locali oltre 2.700 volontari, con più di 1.300 risorse impegnate: tra cui motopompe, idrovore, motoseghe, veicoli per trasporto disabili, pulmini e fuoristrada.

Eventi marzo 2025: un anno dopo il punto in Regione – © Consorzio di Bonifica Medio Valdarno

Il 14 marzo è stata attivata la Colonna Mobile regionale della Toscana con ulteriori 661 volontari 425 mezzi e attrezzature. Sono state impiegate circa 260 unità di personale degli enti oltre al personale regionale. Il 15 marzo 2025 il Presidente della Regione ha avanzato al Ministro per la Protezione Civile la richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza di rilievo nazionale.

Secondo il presidente e commissario per l’emergenza Eugenio Giani: “C’è una grande soddisfazione rispetto alle opere di difesa del suolo che sono prioritarie nell’azione della Regione. Ogni giorno infatti vedo in Toscana nuove realizzazioni. Sabato scorso per esempio a Montale abbiamo ultimato quello che è un elemento di disciplina del suolo molto importante, con 600 mila euro di intervento. In questi giorni abbiamo poi previsto la posa della prima pietra per una cassa d’espansione importante sull’Arno. Insomma una serie di interventi che sono stati elencati e che vedono la Regione Toscana attraverso il suo braccio operativo, ovvero i Consorzi di Bonifica e attraverso la sua struttura operativa che è il Genio Civile, intervenire con grande forza per la difesa del suolo e la prevenzione da quello che è il dissesto idrogeologico”.

“Ringrazio il Consorzio di Bonifica per il paziente e importante lavoro che troppo spesso emerge soltanto durante le emergenze – ha detto il sottosegretario alla Presidenza della Regione Bernard Dika– mentre è quotidiano e fondamentale per la prevenzione. Pensiamo all’opera per mettere in sicurezza il futuro dell’Arno, con le tante comunità che sono vicine al fiume, proprio con l’approssimarsi del sessantesimo anniversario dell’alluvione del 66. Lavori costanti e imponenti: dalle casse di espansione allo scolmatore. La sfida che ci attende è quella di intervenire per mettere in sicurezza anche il reticolo idrico minore. Tante testimonianze ci raccontano sempre più spesso di torrenti che assumono una forza mai vista dalle generazioni precedenti. Ecco l’effetto del cambiamento climatico, che non è un tema da convegni, ma è la vita reale anche di noi toscani. Occorre dunque lavorare tutti insieme: Regione, Comuni e Consorzi per realizzare quelle opere di difesa idraulica che aiutino i cittadini a sentirsi sicuri”.

Un anno dagli eventi meteo 2025, il sottosegretario alla Presidenza della Regione Bernard Dika

Gli interventi tecnici sono stati a cura di Bernanrdo Gozzini, direttore del Consorzio LAMMA Toscana, di Lorenzo Sulli dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, di Camilla Bertolini del Coordinamento attività post evento Regione Toscana e di Iacopo Manetti, direttore Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. A seguire si è svolta la tavola rotonda con ANCI Toscana e i Sindaci interessati.

“Tutti gli interventi sono sostanzialmente terminati da tempo o siamo alle rifiniture finali; oltre a riparare i danni e a riportare alle condizioni pre-evento si sono restituiti corsi d’acqua con opere e sistemazioni idrauliche in grado di garantire una maggiore sicurezza idraulica ai territori interessati – ha detto il Presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, Paolo Masetti – Lavori straordinari, realizzati in accordo e stretta collaborazione con la Regione che per il Consorzio si sono sommati all’attività ordinaria, quotidiana che è abbiamo svolto senza alcuna perdita di attenzione. Questo anno di lavori è la dimostrazione delle professionalità tecnico-operative ma anche amministrative e finanziarie e che il nostro Consorzio di Bonifica e i consorzi di bonifica toscani sono in grado di mettere in campo in materia di difesa del suolo per la resilienza climatica della nostra regione, anche come esempio per l’intero sistema Paese“.

A questo link è disponibile la scheda degli interventi realizzati in somma urgenza in ogni singolo Comune.

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