Botteghe della Salute: più servizi di prossimità grazie ai 55 presidi nella Toscana diffusa

Botteghe della salute della Toscana

Rafforzare la rete dei servizi amministrativi e sanitari di prossimità e garantire un accesso più semplice ai servizi sociosanitari, soprattutto nelle aree della Toscana Diffusa, per accompagnare la trasformazione digitale della sanità senza lasciare indietro nessuno. Sono questi gli obiettivi del progetto “Botteghe della Salute” per il biennio 2026-2027, iniziativa promossa da Anci Toscana insieme alla Regione Toscana che prosegue nel solco dell’esperienza maturata negli anni precedenti, con il forte impegno dei Comuni.

Una rete territoriale per i cittadini

Il progetto, che oggi vede presenti 55 sportelli Botteghe della Salute sul territorio regionale, punta a consolidare e ampliare una rete territoriale, ormai presidio fondamentale per i cittadini, anche attraverso i servizi itineranti delle Botteghe della Salute mobili e il raccordo con Case di Comunità, Asl, Terzo Settore.

“La prossimità è oggi un elemento strategico delle politiche sociosanitarie – dichiara il direttore di Anci Toscana Simone Gheri – perché consente di avvicinare i servizi ai luoghi di vita delle persone, riducendo le disuguaglianze territoriali, anagrafiche e digitali. In questo senso, le Botteghe della Salute rappresentano sportelli polivalenti di prossimità nei territori più marginali: il 50% degli sportelli ricade nella Toscana Diffusa. Il nostro impegno, nel ruolo di raccordo tra Regione ed enti locali, è orientato alla diffusione capillare degli sportelli, coordinando la rete in modo da garantire la tenuta del sistema, articolato su territori molteplici e diversificati”.

Cosa offrono le Botteghe della salute

Le Botteghe della Salute si pongono l’obiettivo di facilitare l’accesso ai servizi di sanità digitale, con focus su aree marginali e fasce di età (over 65) a rischio di esclusione, e fare da orientamento e raccordo con la rete dei servizi sanitari territoriali in linea con gli obiettivi del Pnrr sulla digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale.