Medaglia del Presidente della Repubblica per YouTopic Fest 2026 della Cittadella della pace di Rondine

YouTopic Fest

YouTopic Fest 2026, il festival internazionale sul conflitto promosso da Rondine Cittadella della Pace, ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, destinata dal Capo dello Stato quale premio di rappresentanza all’iniziativa in programma ad Arezzo da giovedì 4 a domenica 7 giugno con il titolo “Inquietudine. Come custodire la scintilla dell’umano?”.

Il riconoscimento per l’edizione sull’inquietudine

Il riconoscimento arriva alla vigilia di un’edizione che chiama cittadini, giovani, istituzioni, scuole, mondo della cultura, dell’impresa e della società civile a interrogarsi sull’inquietudine del nostro tempo: non come paura da rimuovere, ma come spazio umano in cui possono nascere domanda, relazione e responsabilità.

“Ricevere la Medaglia del Presidente della Repubblica per questa edizione di YouTopic Fest è per Rondine un onore profondo e una responsabilità ancora più grande – dichiara Franco Vaccari, presidente e fondatore di Rondine – dopo la visita del Presidente Sergio Mattarella alla Cittadella lo scorso anno, questo nuovo riconoscimento ci conferma che educare alla pace, oggi, significa custodire l’umano anche dentro l’inquietudine del nostro tempo”.

Il programma di YouTopic Fest

I quattro giorni disarmanti di YouTopic Fest prenderanno il via giovedì 4 giugno con la Marcia “In Cammino per la Pace”, da Arezzo a Rondine Cittadella della Pace, che partirà alle ore 9 da Arezzo, Viale G. Amendola 15, presso il parcheggio del C.C. Centro – ex Ipercoop, e arriverà intorno alle ore 12 a Rondine Cittadella della Pace, nell’Arena di Janine, dove si terrà la cerimonia di inaugurazione di YouTopic Fest 2026, con conclusione prevista intorno alle ore 13:00. Tutte le attività si svolgeranno all’aperto.

Alle ore 12, al termine della Marcia, si aprirà ufficialmente YouTopic Fest 2026. L’arrivo a Rondine sarà accompagnato da atlete e atleti paralimpici e dall’accoglienza delle studentesse e degli studenti internazionali della World House, giovani provenienti da luoghi segnati dal conflitto che a Rondine imparano ogni giorno a trasformare la distanza in relazione.

L’apertura sarà dedicata allo sport come linguaggio civile, strumento di inclusione e possibilità concreta di superare limiti e barriere. Al centro ci sarà anche la memoria viva di Alex Zanardi che nel 2015 condusse la prima lezione del Quarto Anno Rondine avviando il progetto con una straordinaria testimonianza di vita per i ragazzi.

Tra le voci dell’inaugurazione questo momento saranno Alessandro Benvenuti, attore e regista cinematografico e teatrale; Chiara Bazzoli, scrittrice e autrice del libro “C’era un albero in Giappone”; Arturo Mariani, scrittore, calciatore della Nazionale italiana calcio amputati, speaker motivazionale e mental coach; Giada Rossi, campionessa paralimpica e medaglia d’oro; Luciano Tagliaferri, direttore dell’Ufficio scolastico regionale; Daniele Bennati, ex commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo.

YouTopic Fest 2026 si concluderà domenica 7 giugno con “Destinazione Pace. Musica e voci dal mondo insieme contro le guerre”, la grande festa finale del festival di Rondine Cittadella della Pace: una giornata testimonianze e soprattutto tanta di musica. Sul palco Folco Terzani che porterà il suo contributo di parole e riflessione inoltre Amara, Giovanni Caccamo con OIDA – Orchestra Instabile di Arezzo, diretta dal M° Valter Sivilotti.

Interverrà anche Lorenzo Jovanotti come ha ricordato pochi giorni fa sui social invitando i suoi fan: “Venite a vedere come si costruisce la pace da un piccolo progetto, come si formano uomini e donne di pace, leader di pace, che in questo tempo sono così necessari”.