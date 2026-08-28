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Caldo: ancora bollino arancione a Firenze, da domani calo delle temperature

Oggi ancora temperature massime previste fino a 40 gradi, la situazione migliorerà nel weekend

/ Redazione
Caldo a Firenze

A Firenze dopo due giornate con allerta arancione per il caldo, nel weekend è atteso un lieve calo delle temperature. Il bollettino odierno del Ministero della Salute conferma per oggi, venerdì 28 agosto, il codice arancione con una temperatura massima di 36 gradi che salgono a 40 per quella percepita.

Domani codice giallo, da domenica verde

Domani si tornerà invece al livello giallo (alle 14 sono previsti 33 gradi e la massima percepita scenderà a 36) mentre per domenica 30 agosto è previsto il codice verde con una temperatura prevista alle 14 di 32 gradi (34 quelli percepiti).

Questa mattina le temperature a Firenze erano già oltre i 30 gradi: alle 9.15 (ora solare) la stazione l’Orto Botanico registrava 31,8 gradi, quella del Giardino di Boboli segnava 30,1 gradi Firenze Università era a 30,5 gradi. Le minime sono state di 25,2 gradi all’Orto Botanico, 24,7 a Boboli e 24,6 a Firenze Università.

Ieri le massime avevano raggiunto 36,4 gradi all’Orto Botanico, 35,8 al Giardino di Boboli e 35,1 a Firenze Università.

Le raccomandazioni contro il caldo

Si ricorda che il codice 2 (arancione) indica temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili, e comporta l’allerta dei servizi sanitari e sociali.

Restano valide le raccomandazioni per affrontare le ore più calde, soprattutto per anziani, bambini e persone fragili, contenute nel decalogo del Ministero della Salute, con i dieci consigli utili per proteggersi dalle temperature elevate.

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