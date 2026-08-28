Elisoccorso: a Massa arriva un nuovo dispositivo per il recupero in quota

Donazione della tecnologia all’elisoccorso

Il servizio di elisoccorso dell’Azienda USL Toscana nord ovest è sempre più all’avanguardia: oggi infatti ha ricevuto un potenziamento operativo grazie alla generosa donazione del sistema avanzato N‑E‑Xt da parte di Geonord Wellpoint, azienda di Massa specializzata in opere sotto falda e soluzioni di dewatering.

Evacuazioni in montagna e spazi ristretti più sicure

Il nuovo dispositivo consente di immobilizzare e recuperare i pazienti in totale sicurezza anche in ambienti impervi e spazi ristretti, riducendo in modo significativo i tempi di evacuazione ed assicurando il costante mantenimento della colonna vertebrale in asse durante le delicate manovre di estricazione e recupero con verricello.

“Il sistema N‑E‑Xt – sottolinea il responsabile del servizio di elisoccorso Andrea Vignali – ci permette di essere più rapidi e sicuri nelle evacuazioni in quota e in spazi confinati. È uno strumento davvero fondamentale per estricare pazienti ‘incarcerati’, ad esempio a seguito di incidenti stradali, ed è particolarmente adatto alle operazioni di elisoccorso in montagna, in parete e in scenari complessi, garantendo la stabilità della colonna e ottimizzando le manovre di recupero con verricello.”

Tempi di intervento più veloci

Anche il direttore del servizio di Emergenza urgenza Nicola Bertocci e il direttore del dipartimento Paolo Carnesecchi hanno ringraziato l’azienda per la doazione dal valore altamente strategico, sia per la sicurezza dei pazienti che per l’efficacia delle operazioni di soccorso in scenari critici.

“Per noi – evidenzia Enrico Iacopini, titolare di Geonord Wellpoint – è un vero piacere sostenere un servizio così importante come quello dell’elisoccorso. Sapere che questa tecnologia potrà contribuire a salvare vite e a ridurre i tempi di intervento ci rende estremamente orgogliosi di questa donazione.”