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Giochi del Mediterraneo: 13 medaglie per gli atleti toscani. Giani: “Ci state riempiendo di orgoglio”

Gli atleti e le atlete della Toscana hanno già conquistato cinque ori, quattro argenti e quattro bronzi alla competizione in corso di svolgimento a Taranto fino al 3 settembre

/ Redazione
Lisa Angiolini

Tredici medaglie di cui cinque d’oro, quattro di argento e quattro di bronzo: è questo è il bottino provvisorio degli atleti toscani ai Giochi del Mediterraneo, in corso di svolgimento a Taranto fino al 3 settembre, a metà percorso della competizione multidisciplinare.

Con il numero di allori conquistati, se potesse essere rappresentata nel medagliere, la Toscana si collocherebbe in una posizione del tutto similare a Paesi come la Spagna e il Portogallo, vere e proprie potenze sportive a livello mediterraneo.
“Rivolgo le mie più sincere congratulazioni alle atlete e agli atleti toscani che hanno conquistato le medaglia ai Giochi del Mediterraneo – ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani è un risultato straordinario, frutto di talento, impegno e sacrificio, che riempie di orgoglio tutta la nostra comunità. State portando in alto i colori della Toscana e non è ancora finita”.

Il medagliere toscano ai Giochi

Nel dettaglio questo al momento sono le medaglie conquistate dagli atleti toscani. Lisa Angiolini di Siena nel nuoto ha vinto due ori, nei 50 metri rana e nei 200 metri rana, mentre sempre nel nuoto Sara Franceschi di Livorno ha vinto l’oro nei 200 metri misti. Ancora oro per Sara Bongini di Bagno a Ripoli nel tiro al volo, skeet donne, mentre Tommaso Dati di Camaiore ha vinto l’oro nel ciclismo su strada nella corsa in linea uomini.

Le medaglie d’argento sono state tutte conquistate nel nuoto: Bianca Nannucci di Prato nei 400 metri stile libero, ancora Lisa Angiolini nei 100 metri rana, Anna Chiara Mascolo di Firenze nei 200 metri stile libero e Anna Leonardi di Piombino nei 200 metri superficie.

Infine è bronzo nel nuoto per Azzurra Sbaragli di Bagno a Ripoli nei 1500 metri stile libero e per Irene Mati di Borgo San Lorenzo nei 50 metri rana. Due bronzi anche nella scherma per Giulio Lombardi di Livorno nel fioretto individuale e Irene Bertini di Pisa nel fioretto individuale.

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