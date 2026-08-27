Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Difesa del suolo: la Regione investe 28 milioni di euro nel 2026 per proteggere il territorio

Alla luce dei cambiamenti climatici e degli eventi meteo sempre più intensi la Regione interviene per la sicurezza idraulica e idrogeologica

/ Redazione
Difesa del suolo - © Theo Felten

Ventotto milioni di euro per 46 interventi nel 2026: sono queste le misure messe in campo dal Documento operativo per la difesa del suolo 2026 della Regione, che ha fatto della difesa del suolo una delle priorità alla luce anche dei cambiamenti climatici degli ultimi anni, come ha illustrato questa mattina il presidente della Toscana Eugenio Giani.

A queste risorse si aggiungono 60 milioni di euro provenienti dal PNRR, per interventi che si sono conclusi al 30 giugno 2026, e altri 25 milioni arrivati dal Piano Nazionale 2025 (con procedure di affidamento dei lavori in corso), portando il totale a 113 milioni tra 2026 e 2027.

Giani: “Una delle priorità assolute della Regione”

“La difesa del suolo è diventata una delle priorità assolute della Regione e una delle voci più importanti del nostro impegno nelle opere pubbliche – ha sottolineato Giani –. I cambiamenti climatici hanno modificato radicalmente lo scenario nel quale siamo chiamati a intervenire: eventi meteorologici sempre più intensi e concentrati ci impongono non soltanto di aumentare le risorse, ma di cambiare l’approccio alla sicurezza del territorio. Il Documento operativo per la difesa del suolo rappresenta un passaggio importante di questa strategia, con quasi 28 milioni di euro destinati a interventi che saranno realizzati direttamente dalla Regione attraverso il Genio Civile oppure insieme a Consorzi di bonifica, Comuni e altri enti del territorio. A queste risorse si affiancano gli interventi già portati avanti e le grandi opere sulle quali stiamo investendo, a partire dalle casse di espansione dell’Arno. Dopo Pizziconi, già realizzata, stiamo lavorando a Restone e a Prulli: opere strategiche che, una volta completate, consentiranno complessivamente di trattenere circa 15 milioni di metri cubi d’acqua in caso di piena, aumentando in maniera decisiva la sicurezza idraulica dell’Arno e dei territori a valle”.

La presentazione in Regione del nuovo piano 2026 per la difesa del suolo

Sostenibilità e mitigazione del rischio

Sostenibilità ambientale, cantierabilità e massima efficacia rispetto alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico sono alcuni dei criteri adottati per la progettazione in tutta la Toscana. Gli interventi sono di competenza regionale o realizzati con i Consorzi, i Comuni e le Province interessate, previa stipula di apposite convenzioni.

“Oggi la sfida non riguarda più soltanto i grandi fiumi – ha aggiunto Giani – è necessario intervenire in maniera sempre più capillare sul reticolo idraulico minore, perché gli effetti dei cambiamenti climatici fanno sì che anche torrenti e corsi d’acqua di dimensioni ridotte possano diventare rapidamente un elemento di rischio. Servono nuovi argini, casse di espansione, interventi sugli alvei e soprattutto una conoscenza sempre più approfondita del territorio, accompagnata dalle risorse e dal personale necessari. Gli eventi degli ultimi anni ci hanno confermato che prevenire significa agire prima e farlo nei luoghi giusti. È questo il salto di qualità che la Toscana sta compiendo: mettere la sicurezza del territorio e dei cittadini al centro della programmazione regionale, con una capacità di investimento che nel 2026 arriverà complessivamente a circa 200 milioni di euro. La prevenzione non può più essere considerata un intervento straordinario: deve diventare una componente strutturale delle politiche pubbliche”.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

Giochi del Mediterraneo: 13 medaglie per gli atleti toscani. Giani: "Ci state riempiendo di orgoglio”

Gli atleti e le atlete della Toscana hanno già conquistato cinque ori, quattro argenti e quattro bronzi alla competizione in corso di svolgimento a Taranto fino al 3 settembre

Attualità / Redazione

Morto Vittorio Frescobaldi, l'uomo che portò il vino toscano nel mondo

Il marchese si è spento all'età di 97 anni. La sua storica famiglia è legata al settore da 700 anni, a lui si deve la modernizzazione e l'apertura ai mercati esteri

Attualità / Redazione

Premio di laurea David Sassoli, si potrà partecipare fino al 15 settembre

Prorogato il bando del Consiglio Regionale che valuta i migliori lavori dedicati all'Europa: al vincitore andranno 6mila euro

Attualità

Stazione di Orbetello, sopralluogo per il rilancio della linea tirrenica

Attualità

Camaiore Estate, il sindaco Pierucci: "Il 6 agosto premio speciale per Carlo Conti"

Attualità

7,5 milioni dalla Regione Toscana per la tutela della costa di Marina di Pisa

Attualità

Variante di Staggia Senese, inaugurato il secondo lotto

Attualità

Lavoro, dalla Regione un nuovo piano di interventi: giovani, formazione e crisi aziendali

Attualità

Viaggi missionari, la Regione finanzia borse di studio per ragazze e ragazzi toscani

I più popolari su intoscana

Attualità / Redazione

Diritto alla felicità e alla connettività entrano nello Statuto della Toscana. Più risorse per sanità, viabilità e cultura

Attualità / Redazione

Ondata di calore in Toscana: confermato il bollino rosso per Firenze, la mappa del caldo e le previsioni

Cultura / Redazione

Premio Viareggio-Rèpaci 2026, Pierluigi Battista vince nella sezione saggistica

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.