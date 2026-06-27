Caldo da bollino rosso: a Prato chiusura anticipata di nidi e asili. Monni: “Tutto sotto controllo negli ospedali toscani”

Caldo a Firenze

Toscana ancora nella morsa del caldo. Per tutto il weekend nel territorio regionale è codice rosso per l’ondata di calore. Ieri sono strati registrati 39,1 gradi a Firenze, come ha reso noto ieri sui social il presidente della Regione Eugenio Giani spiegando che “è già stata potenziata la rete dell’assistenza sanitaria territoriale per rispondere ai bisogni legati all’emergenza caldo e tutelare la salute delle comunità”.



“Già in vigore l’ordinanza che sospende le attività nei cantieri nei giorni di allerta caldo –ha aggiunto Giani – per chi opera nei campi, nei cantieri all’aperto e nelle cave, quando il rischio di stress termico è elevato. Si raccomanda la massima attenzione e prudenza nelle ore più calde”.

Monni: “Per ora in ospedali toscani tutto sotto controllo”

“Se gli ospedali e i pronto soccorso in questi giorni sono sotto pressione? I numeri sono abbastanza contenuti, anche se importanti, come avviene sempre in questa stagione. Nella giornata di ieri c’erano molte persone ma non con problemi conseguenti al caldo. Per ora è tutto sotto controllo” ha detto oggi l’assessora al diritto alla salute della Toscana Monia Monni, a margine di un’iniziativa a Firenze. A proposito dell’aumento delle temperature, ha aggiunto, “consigliamo di stare il più possibile in casa, magari con le finestre chiuse, di non uscire nelle ore più calde, di bere molti liquidi. Abbiamo attiva un’ordinanza per fermare i lavori che si svolgono all’aperto, nei momenti in cui le temperature sono più alte. Ovviamente i nostri servizi territoriali sono allertati e pronti a gestire i casi in cui si verificano dei problemi derivanti dal caldo“.

A Prato chiusura oraria anticipata di nidi e asili

A causa delle alte temperature il Comune di Prato ha deciso per la chiusura oraria anticipata di scuole dell’infanzia e nidi comunali a tutela dell’incolumità dei bambini e del personale insegnante e ausiliario.