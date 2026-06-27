Il rinnovo del progetto “Mai più soli” a Bagno a Ripoli

Il Comune di Bagno a Ripoli rinnova l’intesa ““Mai più soli” con l’Associazione Gabriele Borgogni per dedicare supporto psicologico gratuito ai familiari delle vittime di incidenti stradali. Un progetto realizzato in partenariato con l’Ordine degli Psicologi della Toscana, con il patrocinio della Regione, che prevede un sostegno anche per gli operatori della Polizia locale chiamati a intervenire in caso di incidente e in situazioni ad alto impatto emotivo.

L’Associazione Borgogni, che porta il nome di Gabriele, giovane fiorentino rimasto ucciso durante un incidente stradale il 4 dicembre del 2004, da anni promuove iniziative per diffondere la cultura della sicurezza stradale.

Il progetto partito nel 2023

Nel 2023 Bagno a Ripoli, dopo Firenze, era stato il primo comune dell’area fiorentina a dotarsi del servizio, in seguito all’investimento di un concittadino travolto e ucciso da un pirata della strada. Dopo la fase sperimentale, il progetto è stato confermato e strutturato con convinzione.

Ieri pomeriggio la firma in palazzo comunale a Bagno a Ripoli alla presenza del sindaco Francesco Pignotti, degli assessori alla Mobilità e alla Polizia locale, Corso Petruzzi e Paolo Frezzi, della presidente dell’Associazione, Valentina Borgogni, della consigliera dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, Rossella Capecchi, e del comandante della Polizia locale ripolese, Niccolò Gensini.

“Ogni incidente stradale è una ferita per chi lo subisce, un trauma per i familiari e per tutta la comunità – afferma il sindaco Pignotti – fornire un supporto psicologico qualificato e gratuito in un momento di perdita e dolore così grave è un atto di umanità, un segno di vicinanza concreto alle famiglie e agli operatori coinvolti in eventi drammatici, un gesto di cura affinché nessuno sia lasciato da solo ad affrontare le conseguenze psicologiche ed emotive di una tragedia della strada.”

Il supporto per i familiari e la Polizia

L’iniziativa prevede un servizio di sostegno psicologico rivolto ai familiari delle vittime di incidenti stradali avvenuti sul territorio, ma anche agli operatori della Polizia locale chiamati a gestire incidenti gravi o mortali, esposti a situazioni particolarmente impattanti dal punto di vista umano ed emotivo. L’Associazione Gabriele Borgogni metterà a disposizione della Polizia locale e delle famiglie una rete di psicologi professionisti, individuati in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi della Toscana, ai quali sarà possibile rivolgersi gratuitamente in caso di necessità.

“‘Mai più soli’ è nato dal desiderio di trasformare un dolore immenso in un aiuto concreto per gli altri e oggi è una realtà presente in numerosi Comuni. Ogni nuova adesione rafforza una rete di solidarietà e dimostra che, insieme, possiamo fare la differenza quando nessuno dovrebbe essere lasciato solo” sottolinea Valentina Borgogni.