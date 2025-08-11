Il portale ufficiale della Toscana

Caldo torrido a Firenze, ancora codice rosso fino a mercoledì 13 agosto

Domenica 10 agosto la temperatura massima è stata raggiunta alla stazione di Firenze-Orto botanico: 41.4 gradi alle 14.45

Redazione
Ondata di caldo a Firenze

A Firenze codice rosso, fino a mercoledì 13 agosto per il caldo. L’ondata di calore, che prevede la massima allerta, prosegue. E’ quanto si legge nel nuovo bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia SSR Regione Lazio, nell’ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo, coordinato dal ministero della salute.

Domenica 10 agosto la temperatura massima è stata raggiunta alla stazione di Firenze-Orto botanico: 41.4 gradi alle 14.45 (ora solare). Alle 11.15 di lunedì (sempre ora solare) la stazione meteo ha registrato 38.8 gradi.

Una serie di semplici comportamenti e misure di prevenzione possono contribuire a ridurre notevolmente le conseguenze nocive di questi fenomeni. Si tratta di 10 semplici regole (pubblicate sul sito del ministero della Salute) in grado di limitare l’esposizione alle alte temperature, facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione, ridurre i rischi nelle persone più fragili.

Ecco il decalogo

