Casa, accordo con le 8 società di gestione Erp per l’efficientamento energetico

Alloggi Erp

Sottoscritta l’intesa fra Regione Toscana, ANCI, Cispel, Società Consortile Energia Toscana e le otto società di gestione del patrimonio ERP per l’attuazione degli investimenti previsti dal progetto REPowerEU in materia di efficientamento energetico dell’edilizia residenziale pubblica.

La Toscana punta a diventare tra le prime Regioni italiane a dare concreta attuazione alla misura del Piano nazionale di ripresa e resilienza dedicata alla riqualificazione ambientale degli alloggi pubblici, confermando l’impegno per una transizione ecologica giusta e inclusiva.

Obiettivo prioritario del protocollo è migliorare la qualità dell’abitare, destinando risorse significative a ristrutturazioni che garantiscano almeno il 30% di incremento dell’efficienza energetica degli edifici ERP. L’iniziativa si rivolge in particolare alle famiglie vulnerabili e a basso reddito, con l’intento di coniugare sostenibilità ambientale e inclusione sociale.

Centralizzando le procedure, il protocollo punta a massimizzare l’accesso ai finanziamenti del Pnnr, ottimizzare i costi di gara ed effettuare economie di scala. Le attività di controllo e monitoraggio del flusso dei finanziamenti, coordinato dalla Regione, assicurerà il rispetto del cronoprogramma e la condivisione delle informazioni tra i diversi soggetti coinvolti.

Coniugare sostenibilità ambientale e la necessità di rispondere alle esigenze abitative dei cittadini, evidenzia il presidente della Regione Toscana, è una scelta che privilegia il buon governo del territorio, delle città e di tutti gli spazi in grado di offrire risposte ai bisogni delle persone.

La Regione Toscana con questa intesa, ha spiegato l’assessora regionale alle Politiche sociali ed edilizia residenziale pubblica, propone un percorso di coordinamento fra ANCI, Cispel, la Società Consortile Energia Toscana e le società di gestione del patrimonio ERP per favorire il miglior impiego delle risorse nazionali e creare una proficua relazione fra amministrazione pubblica e privati.

Il sindaco di Massa e delegato di Anci Toscana alle politiche abitative ha espresso il suo apprezzamento per una firma importante, che mette in rete i gestori e i Comuni per attuare investimenti, finanziati dal Pnrr, per l’efficientamento energetico degli edifici destinati all’edilizia residenziale pubblica.

Soddisfazione anche per il coinvolgimento della Società Consortile Energia Toscana, che conferma il suo ruolo strategico in materia di transizione energetica. Anche per Cispel la cooperazione tra i soggetti pubblici è oggi sempre più necessaria per rispondere alle attese dei cittadini ed assicurare un efficiente impiego delle risorse pubbliche nell’interesse delle comunità.