Sabato 27 settembre a Firenze si terrà il primo Disability Pride della Toscana

Dopo Roma, Milano, Taranto, Bologna e Palermo arriva a Firenze la giornata dedicata a sensibilizzare sul tema della disabilità

/ Redazione
Disability Pride Italia

Si svolgerà sabato 27 settembre a Firenze il primo Disability Pride della Toscana, manifestazione che punta a sensibilizzare e creare una nuova consapevolezza sulla disabilità.

Un evento che dal 2015 ha avuto luogo in diverse città italiane, Torino, Genova, Padova, Roma, Milano, Taranto, Bologna, Palermo ad esempio, e ha l’obiettivo di promuovere un nuovo modo di vedere e vivere tutto quanto coinvolga la sfera della disabilità, con un focus particolare sui temi dell’accessibilità, delle pari opportunità, dell’inclusione.

Quest’anno per la prima volta approda nel capoluogo toscano, concretizzando anche un impegno che si è assunto il Consiglio comunale di Palazzo Vecchio approvando all’unanimità una mozione.

La manifestazione inizierà alle 9,30 al Palazzo degli Affari in piazza Adua 1 con un convegno dedicato ai temi dell’accessibilità e dell’integrazione, in cui interverranno giornalisti, come Saverio Tommasi, le professoresse universitarie Lucia Sarti della Unisi e Maria Paola Monaco della Unifi, che parleranno di accessibilità e diritti allo studio per tutti, il dottor Fabio Martini che racconterà la sua esperienza con la creazione della Rete Welcome a Firenze, solo per citare alcuni fra i relatori.

A seguire, nel pomeriggio, un corteo dalle 15 che partirà da Santa Maria Novella e si snoderà per le vie del centro storico.

Alle 17,45, per concludere la giornata, uno spettacolo di danza ancora presso il Palazzo degli Affari.

L’evento è coordinato dalla Rete Uniti non Ultimi, ha il patrocinio del Comune di Firenze e della Regione Toscana.

Informazioni: www.dptoscana.it

