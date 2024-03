Alfa, Russel Crowe, Achille Lauro e De Gregori in concerto al Castiglioncello Festival 2024

Achille Lauro - © Luca D'Amelio

Nella splendida location di Castello Pasquini torna dal 3 al 24 agosto il Castiglioncello Festival la rassegna estiva di musica e teatro organizzata dal LEG Live Emotion Group con il supporto della Fondazione Armunia e del Comune di Rosignano Marittimo – Assessorato alla Cultura e Turismo.

“Anche quest’anno – spiega il Sindaco di Rosignano, Daniele Donati – “il Castiglioncello Festival sarà uno degli appuntamenti di rilievo dell’estate rosignanese. Da anni, ormai, sul palco del Castello Pasquini si alternano artisti di caratura nazionale e internazionale, oltre che nuove stelle nascenti del firmamento artistico, e anche per il 2024 il trend è stato confermato. Visti gli anni precedenti non era facile riuscire a mantenere uno standard così elevato anno dopo anno. Ma grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale, della Fondazione Armunia e di LEG Live Emotion Group, siamo riusciti a proporre un festival di qualità, con tanti appuntamenti adatti a ogni tipo di pubblico, sia quello giovane che quello meno giovane, per cercare di soddisfare le diverse esigenze dei cittadini e dei tanti ospiti che frequentano il nostro territorio”.

“Progettare e proporre contenuti per una kermesse come quella di Castello Pasquini e’ per noi sempre motivante e stimolante” – raccontano gli organizzatori Sandro Giacomelli, Elisabetta De Luca e Tania Ferri – “siamo particolarmente affezionati a questo festival per tante motivazioni, tra le più importanti l’amore per il territorio ed il grande desiderio di farlo conoscere ad un pubblico sempre più vasto e la buona collaborazione creatasi negli anni con Fondazione Armunia e con il Comune. Negli anni siamo riusciti insieme a far conoscere l’evento e di conseguenza il territorio, gli artisti amano la location , il pubblico si è ampliato verso un target anche turistico e la kermesse si è posizionata tra le manifestazioni più importanti in Italia. Un successo di squadra e ringraziamo per la collaborazione le istituzioni oltre che i partners che hanno creduto nel progetto”.

Alfa

Il programma dei concerti

Si parte il 3 agosto con la musica del rapper ALFA. L’artista genovese, dopo il successo del singolo Bellissimissima e la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo con il brano Vai!, sarà in concerto con la sua musica “urban pop”.

Il 5 agosto un evento internazionale, sul palco del Castiglioncello Festival Russel Crowe & The Gentleman and the Barbes, l’istrionico artista, attore premio Oscar suonerà con la sua band per un concerto che lui stesso definisce un evento, un happening : “È fluido – ha dichiarato Crowe – è come un festival in cui raduno artisti che stimo, musicisti e cantastorie, e mettiamo su uno spettacolo. Rivisitiamo numerosi successi della storia della musica ridando vita a brani iconici, attraverso nuovi arrangiamenti, per regalare al pubblico un’esperienza davvero straordinaria”.

Il 6 agosto Paolo Crepet, psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista italiano, sarà protagonista sul palco di Castello Pasquini con la sua nuova conferenza spettacolo ‘Mordere il Cielo’. Crepet racconta: “Per tornare a “mordere il cielo” occorre ritrovare il coraggio di nuove eresie, rinnovare ribellioni per inseguire le nostre unicità, diffidando di quella grigia normalità dietro la quale si nasconde il sinistro rumore della neutralizzazione dell’anima’

Il 13 agosto risate e divertimento assicurati con il nuovo spettacolo di Andrea Pucci in “C’è sempre qualcosa che non va” : cabarettista, monologhista, artista tra i più amati in Italia, Pucci torna ancora una volta a Castello Pasquini dopo numerosi sold out. Attento osservatore della quotidianità, ama dialogare e scontrarsi con il pubblico improvvisando situazioni grottesche, il suo show è un momento di spensieratezza e nello stesso riflessione con storie che si basano sull‘interpretazione in chiave comica di verità attuali.

Si prosegue il 16 agosto con Achille Lauro, il suo sarà un vero e proprio rave all’insegna dell’inclusività aperto a tuttǝ, artisti, ravers, freaks, famiglie e bambini.

Il 19 agosto sul palco Cristiano De Andrè che si esibirà in concerto con “De André #DeAndré – Best Of Live Tour”, un omaggio al padre Fabrizio, a 25 anni dalla sua scomparsa, e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali.

Il 20 agosto Francesco De Gregori proporrà al pubblico i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana, accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Corista: Francesca La Colla. Aprirà il concerto Angela Baraldi, già ospite di alcuni tour del cantautore romano, la prima volta nel 1993.

Il 24 agosto Fiorella Mannoia con “Fiorella Sinfonica-Live con orchestra”, il suo nuovo tour che per la prima volta la vedrà affiancata da un’orchestra sinfonica in un importante anno di festa, un anno speciale in cui l’amata artista spegne 70 candeline, anno di partecipazione e grande successo al Festival di Sanremo con il brano Mariposa, un vero e proprio manifesto di donne.

Francesco De Gregori – © Daniele Barraco

Castiglioncello Festival 2024

3 agosto ALFA

5 agosto RUSSEL CROWE

6 agosto PAOLO CREPET

13 agosto ANDREA PUCCI

16 agosto ACHILLE LAURO

19 agosto CRISTIANO DE ANDRÈ

20 agosto FRANCESCO DE GREGORI

24 agosto FIORELLA MANNOIA