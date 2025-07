Classifica Censis delle università italiane: gli Atenei di Pisa, Firenze e Siena nella top 5

Graduation Day all’Università di Siena

È un ottimo risultato quello degli Atenei di Pisa, Firenze e Siena nella classica Censis delle migliori università italiane, statali e non: gli atenei toscani si piazzano ai primi posti nel ranking annuale, edizione 2025/2026, in base a strutture disponibili, servizi erogati, borse di studio, livello di internazionalizzazione, comunicazione e occupabilità.

Tra i mega atenei italiani l’Università di Pisa è terza, Firenze quinta

In particolare l’Università di Pisa è terza in Italia tra i mega atenei statali (quelli con oltre 40mila iscritti) dopo Padova e Bologna. Con un punteggio complessivo di 84,7, l’Ateneo pisano è salito di tre posizioni rispetto allo scorso anno.

“Come abbiamo detto più volte in passato, queste classifiche non vanno enfatizzate indebitamente – commenta il rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi – è indubbio però che i progressi che l’Università di Pisa ha fatto registrare sono motivo di soddisfazione e costituiscono un giusto riconoscimento agli sforzi compiuti in questo anno da tutta la nostra comunità”.

Sempre tra i mega atenei italiani sale poi al quinto posto l’Università di Firenze (lo scorso anno in ottava posizione) con il punteggio di 83,5. Un risultato che premia il percorso di crescita e innovazione dell’Ateneo fiorentino, confermato dagli ottimi piazzamenti ottenuti nei singoli indicatori: in particolare un secondo posto per i servizi agli studenti, un terzo posto per comunicazione e servizi digitali e per l’occupabilità dei laureati e un quarto posto per strutture e internazionalizzazione.

“Questo risultato — dichiara la rettrice Alessandra Petrucci — è frutto di un impegno corale della nostra comunità: docenti, personale tecnico-amministrativo e naturalmente studentesse e studenti. Salire di tre posizioni in una classifica così autorevole significa che le azioni messe in campo negli ultimi anni stanno producendo effetti concreti”.

L’Università di Siena terza tra gli atenei di medie dimensioni

Ottimo anche il piazzamento dell’Università di Siena, che sale sul podio degli Atenei medie dimensioni (quelli tra i 10mila e i 20mila studenti), piazzandosi al terzo posto con 89,7 punti, dopo Trento e l’ex aequo di Udine e Politecnica Marche, avanzando di due posizioni rispetto allo scorso anno.

“Esprimo soddisfazione non solo e non tanto per il risultato raggiunto in questa classifica Censis, quanto per la conferma che l’Università di Siena manifesta con questo risultato. Il nostro Ateneo è ormai stabilmente nelle posizioni di vertice sia a livello regionale che nazionale” sottolinea il rettore Roberto Di Pietra.

Andando a vedere i singoli indicatori della classifica Censis, l’Ateneo senese si è piazzato al secondo posto per la voce “Servizi”, che tiene conto dei posti e dei contributi per alloggio, del numero dei pasti erogati e del numero di iscritti residenti fuori regione. Ai massimi livelli anche il punteggio “Strutture”, dove l’Università senese ha ottenuto il terzo posto, che considera i posti in aula, nelle biblioteche, nei laboratori scientifici e nelle aule informatiche. Ottima performance anche sul fronte “Internazionalizzazione”, dove Siena si conferma al terzo posto grazie all’offerta dei corsi in lingua inglese, agli studenti stranieri e agli studenti che hanno trascorso un periodo all’estero per studio o tirocinio.