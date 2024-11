Rigenerazione urbana, in Val di Chiana il bilancio degli interventi svolti. Giani: “Uno strumento per migliorare la Toscana diffusa”

Convegno rigenerazione urbana

Dopo San Romano in Garfagnana (LU) e Pratovecchio Stia (AR), l’evento sulla “Rigenerazione urbana nella Toscana diffusa” è arrivato in Val di Chiana nel comune di Lucignano. Oggi, 15 novembre, il convegno dove sono stati presentati gli interventi di rigenerazione urbana in corso che stanno trasformando e innovando la Toscana dei borghi e dei paesi , da un punto di vista sociale, paesaggistico ma anche culturale, “rendendo la nostra regionale ancora più bella” ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani intervenendo al convegno. Non a caso l’evento si è tenuto allo storico teatro Rosini, anch’esso oggetto di intervento di rigenerazione e di recupero funzionale dei locali.

All’iniziativa, oltre al presidente, hanno partecipato gli assessori Stefano Baccelli (infrastrutture e governo del territorio), Serena Spinelli (politiche sociali e edilizia residenziale pubblica) e Stefano Ciuoffo (semplificazione, informatica, rapporti con gli enti locali), e inoltre la presidente di Anci Toscana Susanna Cenni, vari sindaci dell’area, tecnici ed esperti del settore.

Quando i luoghi tornano alla comunità

Una mattinata di confronto, condivisione e aggiornamento, con una particolare attenzione rivolta a tutti quegli interventi capaci di avviare processi di rivitalizzazione e riappropriazione dei tessuti urbani degradati, contribuendo così a contrastare i fenomeni di spopolamento ed abbandono da parte della popolazione residente e permettendo anche di valorizzare gli elementi identitari dei luoghi.

“Questo – ha detto l’assessore Stefano Baccelli – è il decimo anno dal varo della legge sul governo del territorio. In questo lasso di tempo abbiamo perseguito con coerenza l’obiettivo di fondo di quella normativa che è quello di ridurre il consumo di suolo. La rigenerazione urbana è uno strumento operativo che va in quella direzione e la nostra strategia è quella di mettere in campo più risorse possibili per sostenerlo . Così in questa legislatura abbiamo deciso di destinare investimenti significativi per realizzare centinaia di interventi nel nostro territorio: siamo infatti consapevoli che in un borgo o in un piccolo paese riqualificare anche solo alcuni immobili significa contribuire a ridargli vita, a valorizzarlo, a reinserirlo in un contesto di socializzazione”.

Dal sociale al digitale: i tanti tasselli della rigenerazione

“Le politiche sociali – ha aggiunto l’assessora Serena Spinelli – devono occuparsi certamente di tutela e di protezione della fragilità, ma devono avere anche una funzione preventiva: ridare nuova vita a uno spazio urbano porta con sé anche una rigenerazione del tessuto sociale e delle relazioni di comunità . E questo riguarda non solo le città, ma soprattutto i comuni più piccoli e le aree interne e montane, dove gli interventi si connettono anche alle specificità e al vissuto dei luoghi”.

“Appuntamenti come questo, che riguardano tanti ambiti del nostro intervento – ha evidenziato l’assessore Stefano Ciuoffo – sono utili perché ci invitano a verificare l’unitarietà delle nostre visioni. Dal mio settore, per esempio, dipende la connettività, un tema che, rispetto al tema delle aree interne, dei borghi, delle isole, è estremamente rilevante perché consente ai cittadini una parità di accesso ai servizi e un esercizio di diritti primari relativi a temi come salute, formazione, scuola, lavoro, accoglienza turistica. E’ quindi parte della rigenerazione urbana anche la capacità di accesso e di comunicazione che, in questi anni, stiamo garantendo a tutti comuni, a tutti i borghi della nostra regione”.

Orizzonti, il format di Intoscana.it che racconta la rigenerazione urbana e sociale

Durante la mattinata è stato anche presentato “Orizzonti – storie di rigenerazione urbana e sociale” un nuovo format video curato da intoscana.it e destinato al racconto delle azioni e dei progetti di rigenerazione urbana intraprese dalla Regione Toscana. Ecco il trailer del format: