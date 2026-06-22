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Il Corridoio Vasariano aperto di sera: tornano le visite al tramonto nel percorso aereo degli Uffizi

Dal 3 luglio al 20 novembre in programma 21 appuntamenti di venerdì per scoprire dalle 19 alle 23 il passaggio sopraelevato che collega gli Uffizi a Palazzo Pitti attraversando Ponte Vecchio

/ Redazione
Il Corridoio Vasariano al tramonto

Firenze si prepara a riscoprire nelle ore serali uno dei luoghi più straordinari della città: il Corridoio Vasariano, il celebre passaggio sopraelevato che collega gli Uffizi a Palazzo Pitti attraversando il Ponte Vecchio e il cuore del centro storico.

Dal 3 luglio al 20 novembre, il percorso sarà visitabile su prenotazione ogni venerdì sera per un totale di 21 appuntamenti, con tour accompagnati per gruppi di massimo 25 persone.

Un passaggio unico al mondo

Un’occasione speciale per vedere il tramonto sull’Arno e sulla città dal tunnel progettato da Giorgio Vasari nel 1565 per il Duca Cosimo I de’ Medici, che consentiva ai Granduchi di muoversi in sicurezza (e segretezza) dalla loro dimora privata di Palazzo Pitti a Palazzo Vecchio.

Il Corridoio Vasariano, lungo 600 metri, fa parte del percorso museale degli Uffizi ed è stato riaperto nel 2024 dopo otto anni di interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e di accessibilità: oggi è arricchito da oltre cinquanta busti romani, veri e propri capolavori della ritrattistica d’epoca imperiale.

Ponte Vecchio al tramonto visto dal Corridioio Vasariano

Come partecipare alle visite serali

L’orario dell’apertura speciale sarà dalle 19 alle 23 (con ultimo ingresso alle 21:50), secondo le modalità organizzative predisposte dalle Gallerie degli Uffizi. Il meeting point sarà nel piazzale degli Uffizi lato loggia dei Lanzi ed è necessario presentarsi almeno 10 minuti prima dell’inizio programmato della visita.

Le aperture si inseriscono nell’ampio programma di valorizzazione delle Gallerie degli Uffizi e confermano la volontà del mjuseo di ampliare e diversificare l’offerta culturale, proponendo nuove modalità di scoperta e fruizione del patrimonio artistico.

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