Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Cultura, istituzioni e grandi progetti: l’assessora Manetti a Cortona e Pienza per rafforzare le sinergie sul territorio

Al centro della giornata l’obiettivo condiviso di rafforzare il gioco di squadra tra Regione e Comuni per valorizzare il patrimonio culturale e attrarre pubblico nazionale e internazionale in Toscana

/ Redazione
Manetti a Cortona

Politiche culturali, collaborazione istituzionale e grandi eventi al centro della giornata dell’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti, in visita a Cortona e Pienza per fare il punto sui principali progetti in corso e sulle prospettive future.

A Cortona il confronto con il sindaco Luciano Meoni e l’assessore comunale alla cultura Francesco Attesti si è focalizzato su appuntamenti strategici per la città: la grande mostra dedicata a Gino Severini prevista nel 2026, il futuro del Teatro Signorelli e le celebrazioni per i 300 anni dell’Accademia etrusca.

Tra i temi affrontati anche Cortona On The Move, gli investimenti per il Parco archeologico del Sodo e le iniziative legate a Cortona Francescana.

Obiettivo condiviso, rafforzare il gioco di squadra tra Regione e Comune per valorizzare il patrimonio culturale e attrarre pubblico nazionale e internazionale in Toscana.

Nel pomeriggio la visita a Pienza, dove l’assessora Manetti ha incontrato il sindaco Manolo Garosi, la vicesindaca Angela Vegni, le associazioni e i rappresentanti delle principali realtà culturali del territorio.

Al centro del confronto la valorizzazione delle esperienze locali e la costruzione di una rete culturale integrata.

È stato inoltre ricordato il concorso di idee già avviato per la realizzazione di un teatro a Pienza, con la selezione di un progetto pilota per una struttura polifunzionale capace di accogliere e mettere in dialogo le diverse espressioni culturali.

“La Regione Toscana è al fianco di Cortona e Pienza – ha sottolineato l’assessora Manetti –. Severini è un ambasciatore della
nostra cultura nel mondo e celebrarne i sessant’anni dalla scomparsa sarà un’occasione importante per riscoprirne l’opera e richiamare pubblico. Pienza, inoltre, celebra quest’anno i trent’anni dal riconoscimento UNESCO: un momento prezioso per rilanciare questo luogo straordinario con iniziative capaci di guardare al futuro”.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

Nuovo record per gli aeroporti di Firenze e Pisa: a gennaio oltre 500.000 passeggeri

Lo scalo fiorentino segna il miglior gennaio di sempre con 215mila passeggeri transitati e un miglioramento del +6,6% sull'anno precedente. Tra le rotte più trafficate: Parigi al primo posto, seguita da Londra, Barcellona, Roma e Madrid

Attualità / Giulia Rafanelli

Frane in Toscana: un territorio fragile che la Regione sceglie di proteggere

Oltre il 21% della Toscana è a pericolosità elevata per frane. La Regione investe in prevenzione, monitoraggio satellitare e interventi strutturali.

Attualità / Chiara Bianchini

Chianciano Terme guarda al 2035: presentato il masterplan per la rigenerazione urbana

Un piano da 4,1 milioni di euro per ridisegnare la città dei prossimi dieci anni: demolizioni, nuovi spazi verdi, hub multimodali e infrastrutture per turismo, sociale e innovazione

Attualità

Francesco Maestrelli riceve le Ali del Pegaso dal Consiglio regionale

Attualità

Giorno della Memoria: studenti e istituzioni insieme per non dimenticare

Attualità

Il Consiglio regionale della Toscana riunito al Memoriale delle Deportazioni

Attualità

Arezzo, partito il cantiere del nuovo Ponte Buriano

Attualità

Il volontariato punta sui giovani, bando da 495mila euro per dare nuova linfa al terzo settore

Attualità

Tramvia, il punto sulla rete: progetti approvati e sviluppo metropolitano

I più popolari su intoscana

Made in Toscana / Raffaella Galamini

Tutela della biodiversità, Ferragamo in campo per preservare le razze bovine toscane

Ambiente / Redazione

Bioplastica, l’Università di Pisa scopre le frodi: la metà delle buste analizzate è fuori norma

Storie / Clara D'Acunto

Era senza una casa, ma l’arte l’ha salvata: la storia di Mei e dei sui disegni sul David in mostra a Prato

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.