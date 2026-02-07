Cultura, istituzioni e grandi progetti: l’assessora Manetti a Cortona e Pienza per rafforzare le sinergie sul territorio

Manetti a Cortona

Politiche culturali, collaborazione istituzionale e grandi eventi al centro della giornata dell’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti, in visita a Cortona e Pienza per fare il punto sui principali progetti in corso e sulle prospettive future.

A Cortona il confronto con il sindaco Luciano Meoni e l’assessore comunale alla cultura Francesco Attesti si è focalizzato su appuntamenti strategici per la città: la grande mostra dedicata a Gino Severini prevista nel 2026, il futuro del Teatro Signorelli e le celebrazioni per i 300 anni dell’Accademia etrusca.

Tra i temi affrontati anche Cortona On The Move, gli investimenti per il Parco archeologico del Sodo e le iniziative legate a Cortona Francescana.

Obiettivo condiviso, rafforzare il gioco di squadra tra Regione e Comune per valorizzare il patrimonio culturale e attrarre pubblico nazionale e internazionale in Toscana.

Nel pomeriggio la visita a Pienza, dove l’assessora Manetti ha incontrato il sindaco Manolo Garosi, la vicesindaca Angela Vegni, le associazioni e i rappresentanti delle principali realtà culturali del territorio.

Al centro del confronto la valorizzazione delle esperienze locali e la costruzione di una rete culturale integrata.

È stato inoltre ricordato il concorso di idee già avviato per la realizzazione di un teatro a Pienza, con la selezione di un progetto pilota per una struttura polifunzionale capace di accogliere e mettere in dialogo le diverse espressioni culturali.

“La Regione Toscana è al fianco di Cortona e Pienza – ha sottolineato l’assessora Manetti –. Severini è un ambasciatore della

nostra cultura nel mondo e celebrarne i sessant’anni dalla scomparsa sarà un’occasione importante per riscoprirne l’opera e richiamare pubblico. Pienza, inoltre, celebra quest’anno i trent’anni dal riconoscimento UNESCO: un momento prezioso per rilanciare questo luogo straordinario con iniziative capaci di guardare al futuro”.