Da Pisa la chemioterapia mini-invasiva contro il tumore al polmone premiata da Mattarella

Il progetto della chirurga toracica Mastromarino dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana si è aggiudicato”My First AIRC Grant” ed ha ricevuto il riconoscimento dal Presidente della Repubblica

/ Redazione
La chirurga Maria Giovanna Mastromarino premiata a Roma

Con un lavoro su una tecnica chemioterapica mini-invasiva del tumore polmonare avanzato Maria Giovanna Mastromarino, chirurga toracica dell’Unità operativa di Chirurgia toracica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana diretta da Marco Lucchi, si è aggiudicata quest’anno il “My First AIRC Grant” e, a fine ottobre, ha partecipato alla cerimonia “I giorni della ricerca” al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Aerosol chemioterapici nel torace

Il progetto di Mastromarino è stato premiato con un finanziamento Airc di 97mila euro l’anno, che durerà 5 anni e che mira a mettere a punto una tecnica mini-invasiva innovativa, la chemioterapia pressurizzata e nebulizzata intra-toracica (PITAC), per somministrare – nei pazienti colpiti da tumore del polmone avanzato con anche versamento pleurico maligno (circa il 20% dei carcinomi polmonari non a piccole cellule) – aerosol chemioterapici direttamente nella cavità toracica, sito altrimenti difficile da raggiungere con la terapia sistemica.

La ricerca prevede studi su colture cellulari degli stessi pazienti con valutazione in vitro, personalizzata su ognuno, dell’efficacia dei diversi farmaci antitumorali nebulizzati, in modo da definirne le dosi ottimali.

Verso una cura personalizzata per i pazienti

Essenziale pertanto il contributo allo studio, in termini di medicina traslazionale e colture cellulari, del gruppo di lavoro coordinato da Poupak Fallahi, associata di Medicina del lavoro all’Università di Pisa e Silvia Martina Ferrari, biologa ricercatrice dell’Università di Pisa in Scienze tecniche mediche e chirurgiche avanzate.

La validazione dei dati ottenuti sarà affidata poi ad ampi studi clinici per definire una cura efficace e personalizzata in grado di alleviare i gravi sintomi della malattia e offrire una nuova prospettiva di cura che vada oltre i trattamenti oggi disponibili, meramente palliativi.

