Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Salute/

Primo impianto di un pacemaker senza fili all’ospedale San Giuseppe di Empoli

L’intervento è stato effettuato su una donna di circa 80 anni: “Una risposta a pazienti che, per rischio infettivo o difficoltà di accesso vascolare, possono non essere candidabili ai sistemi tradizionali”

/ Redazione
equipe_di_elettrofisiologia_della_cardiologia_di_empoli

Impiantato per la prima volta un pacemaker senza fili all’ospedale San Giuseppe di Empoli. L’intervento, su una paziente di circa 80 anni, è stato eseguito, nelle scorse settimane, dall’équipe di Elettrofisiologia della Cardiologia

La procedura ha riguardato un’anziana con blocco atrioventricolare, per la quale l’impianto di un pacemaker tradizionale avrebbe comportato un rischio infettivo. Per questo i cardiologi hanno adottato una soluzione diversa, più adatta alla storia clinica della paziente, e portando, di fatto, a Empoli una nuova possibilità di cura per le bradiaritmie, in particolare nei casi più delicati.

Come funziona il pacemaker senza fili

Il dispositivo, a differenza dei pacemaker tradizionali, non utilizza elettrocateteri introdotti dalle vene e non richiede l’alloggiamento del generatore sotto la cute del torace. Tutto il sistema è infatti contenuto nel cuore.

Un’evoluzione importante, spiegano dall’Azienda Usl Toscana Centro, perché rispetto ai primi dispositivi leadless “capaci di stimolare solo il ventricolo destro, questa nuova soluzione consente la stimolazione coordinata di atrio e ventricolo destro, estendendo l’indicazione anche ai pazienti in ritmo sinusale”.

Il primo impianto “conferma il percorso di crescita della nostra Cardiologia e la capacità di introdurre soluzioni avanzate quando offrono un beneficio concreto per il paziente”, sottolinea il direttore della Cardiologia di Empoli Attilio Del Rosso. “Il valore di questa tecnologia – spiegano i cardiologi Vincenzo Guarnaccia e Tommaso Girasole che hanno eseguito l’intervento –  è nella possibilità di offrire una risposta a pazienti che, per rischio infettivo o difficoltà di accesso vascolare, possono non essere candidabili ai sistemi tradizionali. In questo caso il pacemaker leadless bicamerale ha permesso di trattare il disturbo di conduzione con una soluzione meno invasiva e particolarmente adatta al profilo clinico della paziente”.

Il pacemaker senza fili può anche essere utilizato per i pazienti dializzati o con accessi venosi compromessi. Un intervento simile è stato realizzato anche nelle scorse settimana nell’Elettrofisiologia del San Giovanni di Dio.

 

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Salute / Redazione

Una sonda a fibra ottica per curare i tumori: la ricerca che unisce Toscana e Cina

Collaborazione tra il Cnr-Ifac di Sesto Fiorentino e l'università di Guangzhou. Il sistema innovativo brucia le cellule malate convertendo in calore l'energia: si aprono nuove prospettive di cura, meno invasive e più efficaci

Salute / Redazione

All'ospedale Meyer arriva Pitagora, il primo gatto in corsia per la pet therapy

Il micio, che fa parte dell'associazione Antropozoa, sarà portato nel reparto di psichiatria una volta a settimana per incontrare i giovani pazienti

Salute / Redazione

Capannori, nuova casa di comunità a San Leonardo in Treponzio

Investimento da 785 mila euro, finanziato con i fondi Pnrr. Giani: "Stiamo mettendo a disposizione dei cittadini presidi di qualità  che rappresentano i pilastri più concreti della riorganizzazione della sanità territoriale in Toscana"

Salute

Elisoccorso in Toscana, dentro la base del Pegaso 3

Salute

Sanità, i pediatri di libera scelta nelle case di comunità: accordo con la Regione per rafforzare l’assistenza territoriale

Salute

Inaugurata a Ponsacco la nuova casa di comunità. Giani: “Un presidio fondamentale per i cittadini”

Salute

Sanità di prossimità, Monni visita la centrale operativa del 116117

Salute

Ospedali più efficienti e tecnologici: la Toscana presenta un piano di investimenti da 210 milioni di euro

Salute

Sanità territoriale: in arrivo una nuova Casa di comunità Hub a San Giovanni Valdarno

I più popolari su intoscana

Ambiente / Costanza Baldini

Rinnovata l’intesa tra l’Arcipelago Toscano e la Guardia di Finanza: più controlli e tutela del mare fino al 2029

Made in Toscana / Redazione

Tutela Igp ai prodotti artigianali e industriali: dalla Regione bando da 500mila euro

Ambiente / Giulia Rafanelli

Erosione e clima, la sfida delle coste: il progetto Interreg Italia-Francia accende il confronto tra istituzioni e ricerca

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.