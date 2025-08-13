Il portale ufficiale della Toscana

Dalla cucina al grande schermo: Valeria Piccini protagonista al Festival di Venezia

La chef del pluripremiato Da Caino a Montemerano nel cast di un documentario che sarà proiettato alla Mostra del Cinema

/ Raffaella Galamini
Valeria Piccini

Valeria Piccini, chef del pluripremiato ristorante Da Caino a Montemerano, è pronta a brillare sul grande schermo alla prossima Mostra del Cinema di Venezia. Per una professionista della ristorazione che alle stelle in fondo è abituata, due i Macaron di cui si fregia il suo locale in Maremma, il naturale contesto tra star del cinema e personaggi a caccia di pubblicità.

Piccini è tra le protagoniste del documentario “The Fifth Season” diretto da Giuseppe Carrieri e prodotto da Paola Valeria Jovinelli. Il lavoro cinematografico sarà proiettato in anteprima il 2 settembre alle “Giornate degli Autori” nell’edizione n. 82 della Mostra del Cinema.

Un’opera corale, dove a fare da fil rouge è la voce di Isabella Ragonese, che rende omaggio alle donne della cucina italiana. Cinque le chef protagoniste: Caterina Ceraudo, Martina Caruso, Antonia Klugmann, Cristina Bowerman e Valeria Piccini. Una presenza, quest’ultima, che non fa che confermare il ruolo che da sempre ricopre la cuoca maremmana come ambasciatrice della Toscana.

Un viaggio dell’Italia a tavola con cinque chef

Le riprese, racconta la diretta interessata, si sono svolte l’anno scorso. Sul grande schermo nessun virtuosismo, solo il racconto di gesti e azioni che portano alla realizzazione di un piatto di fine dining. Il risultato è un viaggio intimo e sensoriale dell’Italia a tavola passando per le cucine di autentiche fuoriclasse. Le cinque protagoniste raccontano lo Stivale: Antonia Klugmann con L’Argine a Vencò, Valeria Piccini con Da Caino a Montemerano, Cristina Bowerman con Glass Hostaria nel cuore di Trastevere a Roma e ancora Caterina Ceraudo del ristorante Dattilo in Calabria e Martina Caruso e il ristorante Signum dell’isola di Salina.

Il racconto di un universo femminile

La quinta stagione è il sentimento del fare e del sentire – è la chiave di lettura del regista Giuseppe Carrierii racconti delle chef superano il semplice senso del gusto e ci conducono lungo l’itinerario del tempo vissuto e condiviso. La cucina diventa così una dimensione lirica, fatta di pause, silenzi, gesti ripetuti”.

La produttrice Paola Valeria Jovinelli ha voluto contribuire “al racconto di un universo femminile di cui non si è mai parlato abbastanza. Le riprese sono state un viaggio dentro stagioni, paesaggi e vite. Entrare nel quotidiano di queste donne è stato un privilegio”.

Il 2025, un anno da incorniciare per Piccini

Per Piccini, al netto della grande soddisfazione di prendere parte a questo progetto, il 2025 si conferma una grande annata: a giugno è stata nominata Cavaliere della Repubblica. “Un riconoscimento – sottolinea- che mi riempie il cuore e che voglio dedicare a tutte le persone che ogni giorno mi sono vicine, dentro e fuori la cucina. Continuiamo a metterci passione, testa e cuore… sempre!”.

