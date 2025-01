Dall’Ue più risorse per la Toscana per benessere animale, giovani e zone svantaggiate

Giovani

Più risorse dall’Unione Europea su tre target chiave per la Toscana: benessere animale, giovani e zone svantaggiate. La Commissione europea ha approvato la richiesta di modifiche avanzata dalla Regione su proposta della vicepresidente Stefania Saccardi.

“Abbiamo deciso di veicolare le economie in questa fase di chiusura della programmazione a tre settori di intervento che consideriamo prioritari – ha detto la vicepresidente Saccardi – per lo sviluppo della Toscana, per dare sostegno ai giovani, per valorizzare le potenzialità presenti in molti territori soggetti a vincoli cercando di contrastare il fenomeno dello spopolamento. Al tempo stesso per la salute delle diverse specie allevate, nonché per l’ambiente e la sicurezza dei consumatori andando incontro agli sforzi delle nostre aziende, sostenendole nella consapevolezza che qualità e sicurezza devono essere inscindibili e costituiscono un formidabile punto di forza di tutte le nostre attività agricole”.

I fondi aggiuntivi: dal bando giovani alle zone rurali

In particolare, sarà predisposto un nuovo bando “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” per il 2025, integrando le risorse già disponibili nel piano finanziario con altri 2 milioni e 400mila euro, non escludendo la possibilità che possa esserci un ulteriore incremento disposto con successive modifiche del PSR 2014-22.

Al bando per il 2025 “Benessere degli animali”, approvato con 800mila euro, saranno aggiunti 2 milioni e 417mila euro, così da portare la dotazione a 3 milioni e 217mila euro.

Inoltre, viene confermata l’assegnazione di ulteriori 10 milioni di euro per lo scorrimento del bando giovani 2024.

Infine, si procederà a una ulteriore revisione del ‘Piano Tecnico Toscana BUL per la diffusione della Banda Ultra Larga’ sottoscritto con Infratel e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, estendendo l’ambito di applicazione anche alle zone rurali, così da ricomprendervi tutte le aree della Toscana non coperte dai fondi europei del FESR e dal FSC.