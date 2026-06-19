Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Ambiente/

Alberese, inaugurate le prime due dighe mobili del nuovo sistema irriguo della Maremma

Completata la prima fase del progetto del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. Annunciato anche un nuovo finanziamento regionale per la terza diga mobile che servirà oltre 1.100 ettari di terreni agricoli

/ Redazione
diga Alberese

Un passo concreto verso una gestione più efficiente della risorsa idrica e un sostegno strategico all’agricoltura maremmana. Ad Alberese sono state inaugurate le prime due dighe mobili del nuovo comprensorio irriguo realizzato dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, opere che segnano l’avvio di un innovativo sistema di irrigazione collettiva destinato a servire una delle aree agricole più importanti della Toscana.

Le due strutture, collocate sui canali Padulino e Barbicato, sono state realizzate grazie a un finanziamento di 1,14 milioni di euro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso la Regione Toscana. Gli sbarramenti consentono di accumulare complessivamente circa 27 mila metri cubi di acqua dolce proveniente dal fiume Ombrone, trasformando i canali di bonifica in serbatoi lineari a cielo aperto utilizzabili durante i periodi di maggiore necessità irrigua. Un sistema progettato per garantire sicurezza idraulica e, allo stesso tempo, offrire una risposta concreta alle esigenze delle aziende agricole in un contesto sempre più segnato dagli effetti dei cambiamenti climatici.

Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessore regionale all’Agricoltura Leonardo Marras, il direttore generale di Anbi nazionale Massimo Gargano, il presidente di Anbi Toscana Paolo Masetti e, per il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, il presidente Federico Vanni e il direttore generale Fabio Zappalorti. Presenti anche rappresentanti delle istituzioni locali e del Parco della Maremma.

L’inaugurazione delle prime opere è stata anche l’occasione per guardare al futuro del progetto. Il Consorzio ha infatti annunciato l’assegnazione di un ulteriore finanziamento regionale di 1,6 milioni di euro, ottenuto nell’ambito del Complemento per lo sviluppo rurale 2023-2027, che consentirà la realizzazione della terza e più importante diga mobile del sistema, prevista sul canale Essiccatore principale.

Una volta completata, la nuova infrastruttura permetterà di incrementare significativamente la capacità di accumulo idrico, portandola a oltre 166 mila metri cubi complessivi. L’intero sistema entrerà a regime entro il 2027 e garantirà disponibilità d’acqua a 98 aziende agricole su oltre 1.100 ettari di superficie coltivata, contribuendo al contrasto del fenomeno della risalita del cuneo salino e alla tutela dell’equilibrio ambientale dell’area limitrofa al Parco della Maremma.

“Le prime due dighe mobili inaugurate ad Alberese – sottolineano il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika – sono un intervento strategico per il futuro della Maremma e dell’agricoltura toscana. Investire nella gestione della risorsa idrica significa dare risposte concrete alle imprese agricole, contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici e tutelare un territorio di straordinario valore ambientale come quello del nostro parco regionale della Maremma. L’attivazione di questo nuovo sistema irriguo e il finanziamento per la realizzazione della terza diga mobile dimostrano come la Toscana stia lavorando con visione e programmazione, affiancando i Consorzi di Bonifica e le comunità locali nella costruzione di infrastrutture innovative e sostenibili».

“L’inaugurazione delle prime due dighe mobili di Alberese – ha aggiunto Leonardo Marras, assessore regionale all’Agricoltura – rappresenta un risultato concreto della capacità della Toscana di programmare e investire in infrastrutture utili alle imprese agricole e alla tutela del territorio. In un contesto segnato dai cambiamenti climatici e dalla crescente pressione sulla risorsa idrica, garantire acqua alle aziende significa sostenere competitività, reddito e occupazione, ma anche preservare l’equilibrio ambientale di un’area straordinaria come quella del Parco della Maremma. Il finanziamento regionale per la realizzazione della terza diga mobile conferma la volontà di proseguire su questa strada: quella di un’agricoltura moderna, sostenibile e capace di affrontare le sfide future attraverso innovazione, collaborazione istituzionale e investimenti mirati. L’irrigazione collettiva è una scelta strategica per la Maremma e per l’intera Toscana».

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Ambiente / Redazione

Vivere il fiume Arno con musica e cultura, Giani: "Riscoperta del legame che la città ha con il suo fiume"

A bando le concessioni temporanee delle aree appartenenti al demanio idrico. Ad oggi risulta assegnata, per 9 anni, la concessione dell’area lungo il lungarno Pecori Giraldi

Ambiente / Redazione

Tartarughe marine a San Rossore: trovato un nido di Caretta caretta

La stagione di nidificazione entra nel vivo: è la prima volta che gli esemplari scelgono questo tratto di spiaggia toscana. Prosegue il monitoraggio lungo la costa

Ambiente / Redazione

Arezzo, la sicurezza idraulica si fa green: in arrivo 168 nuovi alberi

Dopo gli abbattimenti legati ai lavori per il rischio esondazione, un percorso condiviso tra Regione, Comune e Legambiente porta alla nascita di aree verdi

Ambiente

Valorizzazione e sicurezza: la Regione Toscana assegna le nuove concessioni sull’Arno

Ambiente

Energie rinnovabili, Giani: "La Regione Toscana vuole essere leader"

Ambiente

Nella Giornata dell'Ambiente studenti e studentesse raccontano la Toscana sostenibile

Ambiente

Partecipa al cambiamento: quando la sostenibilità diventa racconto

Ambiente

Prendersi cura dei boschi per investire nel futuro in Versilia

Ambiente

Greenwashing e biodiversità urbana: studenti e studentesse di Firenze sperimentano i linguaggi audiovisivi

I più popolari su intoscana

Attualità / Giulia Rafanelli

Pasqua col sole: la Toscana si prepara a un weekend di primavera piena

Musica / Costanza Baldini

Il sogno come palestra per sperimentare: Marta Del Grandi a Firenze con “Dream Life”

Attualità / Redazione

Bright Festival, edizione record per l’evento sull’arte digitale: 8mila presenze in tre giorni

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.