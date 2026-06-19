Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Ambiente/

Vivere il fiume Arno con musica e cultura, Giani: “Riscoperta del legame che la città ha con il suo fiume”

A bando le concessioni temporanee delle aree appartenenti al demanio idrico. Ad oggi risulta assegnata, per 9 anni, la concessione dell’area lungo il lungarno Pecori Giraldi

/ Redazione

La Regione Toscana ha messo a bando le concessioni temporanee delle aree del lungarno fiorentino appartenenti al demanio idrico. L’obiettivo è restituire il fiume ai cittadini di Firenze, coniugando “la tutela del rischio idraulico con la vivibilità urbana e la promozione del territorio”, spiega in una nota la Regione.

Ad oggi risulta assegnata, per 9 anni, la concessione dell’area lungo il lungarno Pecori Giraldi, mentre entro il mese di luglio uscirà il nuovo bando per la concessione dell’area di lungarno Colombo. Infine sarà messa a bando l’area della spiaggia di San Niccolò.

“Far vivere le sponde dell’Arno – ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – significa non solo presidiare il territorio e sottrarlo al degrado, ma anche riscoprire il legame storico e sociale tra Firenze e il suo fiume. Questi bandi offrono la possibilità di proporre progetti di qualità capaci di coniugare intrattenimento, sostenibilità e decoro, garantendo al contempo il rispetto assoluto delle dinamiche fluviali”.

Tre bandi per vivere il fiume

Le disposizioni regionali per la valorizzazione e il riuso delle pertinenze fluviali prevedono l’utilizzo dello spazio per attività commerciali, ricreative e culturali, ma garantendo al tempo stesso il coordinamento con il nuovo sistema integrato di difese idrauliche cittadine.

Tutti e tre i bandi avranno durata di 9 anni e prevederanno solo allestimenti temporanei e chioschi leggeri, chiedendo l’assoluto rispetto delle paratie e delle difese idrauliche e attenzione a piani di sgombero e monitoraggio meteo, sostenibilità e rispetto dell’impatto paesaggistico. Sarà data  priorità a palinsesti di eventi (arte, musica, teatro) inclusivi, gratuiti e adatti a un pubblico eterogeneo. Sono previste penalità severe in caso di inadempienza.

“Il primo bando assegnato – ha spiegato Giani – è quello per il lungarno Pecori Giraldi. Sostanzialmente hanno vinto coloro che già esercivano questa attività, ma ora una concessione di nove anni consentirà di arricchire la loro proposta con un parco avventura e alcuni spazi sportivi, naturalmente con tutta l’attrezzatura rimovibile in modo che, quando arrivano le piene dell’Arno, non ci siano elementi ostativi alle attività di Protezione civile. Stiamo predisponendo il bando per il lungarno Colombo e, a seguire, per le spiaggette di San Nicolò, per arricchire l’offerta di attività rivolte ai giovani e alle famiglie ma non solo. È superata la stagione in cui si diceva che per ridurre il rischio idraulico si doveva abbattere tutto: con un lavoro ben ponderato è bene  possibile conciliare sicurezza e recupero degli ambienti storicizzati sull’Arno. E questo vale per Firenze, per Pisa e per tutte le città sull’Arno”.

L’area di lungarno Pecori Giraldi ricade nel tratto urbano (compreso tra Nave a Rovezzano e Ponte Santa Trinita) oggetto dell’imponente pacchetto di interventi da 15 milioni di euro finanziati dal PNRR. Le opere e i collaudi operativi delle paratie mobili – testati proprio in questi giorni dal presidente Giani e dal Genio civile – saranno pienamente funzionali a partire dal prossimo 29 giugno.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Ambiente / Redazione

Alberese, inaugurate le prime due dighe mobili del nuovo sistema irriguo della Maremma

Completata la prima fase del progetto del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. Annunciato anche un nuovo finanziamento regionale per la terza diga mobile che servirà oltre 1.100 ettari di terreni agricoli

Ambiente / Redazione

Tartarughe marine a San Rossore: trovato un nido di Caretta caretta

La stagione di nidificazione entra nel vivo: è la prima volta che gli esemplari scelgono questo tratto di spiaggia toscana. Prosegue il monitoraggio lungo la costa

Ambiente / Redazione

Arezzo, la sicurezza idraulica si fa green: in arrivo 168 nuovi alberi

Dopo gli abbattimenti legati ai lavori per il rischio esondazione, un percorso condiviso tra Regione, Comune e Legambiente porta alla nascita di aree verdi

Ambiente

Valorizzazione e sicurezza: la Regione Toscana assegna le nuove concessioni sull’Arno

Ambiente

Energie rinnovabili, Giani: "La Regione Toscana vuole essere leader"

Ambiente

Nella Giornata dell'Ambiente studenti e studentesse raccontano la Toscana sostenibile

Ambiente

Partecipa al cambiamento: quando la sostenibilità diventa racconto

Ambiente

Prendersi cura dei boschi per investire nel futuro in Versilia

Ambiente

Greenwashing e biodiversità urbana: studenti e studentesse di Firenze sperimentano i linguaggi audiovisivi

I più popolari su intoscana

Attualità / Giulia Rafanelli

Pasqua col sole: la Toscana si prepara a un weekend di primavera piena

Musica / Costanza Baldini

Il sogno come palestra per sperimentare: Marta Del Grandi a Firenze con “Dream Life”

Attualità / Redazione

Bright Festival, edizione record per l’evento sull’arte digitale: 8mila presenze in tre giorni

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.