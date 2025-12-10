Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Storie/

Disabilità, una nuova casa per garantire l’autonomia abitativa con il progetto “Dopo di noi”

La generosità di una coppia consentirà a persone in situazioni di fragilità di essere autonome quando saranno prive di supporto familiare

/ Redazione
dopo di noi

A Bagno a Ripoli nasce una nuova casa per “Durante e dopo di noi”, il progetto della Società della salute fiorentina Sud-Est per garantire autonomia abitativa (e di vita) a persone in situazioni di fragilità anche quando, un domani, saranno prive di supporto familiare.

C’è stata l’inaugurazione de “Il Focolare di Bagno a Ripoli”, in via delle Arti, casa destinata a ospitare quattro persone con disabilità. Tre camere da letto, due bagni, il salotto e la cucina in comune, una terrazza chiusa dotata di una libreria e di una postazione per condividere giochi e momenti di socialità. In tutto 120 metri quadrati.

La generosità dei coniugi Vannetti

Se l’abitazione ha visto la luce, si spiega in una nota, è merito della famiglia Vannetti, dei coniugi Massimo e Maria, che dopo averla acquistata e ristrutturata l’hanno messa a disposizione della collettività. A gestirla, in collaborazione con la Sds e il Comune di Bagno a Ripoli, sarà la Fondazione Nuovi Giorni, che già conduce due appartamenti del “Dopo di noi” di via Dante Alighieri a Grassina, aperti a settembre.

Qui attualmente vivono otto persone, mentre a Bagno a Ripoli al momento condividono la quotidianità tre persone. Un altro ingresso è previsto a gennaio. Al fianco dei coinquilini, presenti educatori qualificati formati per supportarli nello svolgimento delle attività quotidiane.

Il focolare di Bagno a Ripoli- progetto Dopo di noi

L’inaugurazione con gli inquilini dell’abitazione, le loro famiglie, il sindaco Francesco Pignotti, padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte, le istituzioni tra cui l’assessora comunale al sociale Sandra Baragli e il consigliere regionale Francesco Casini, insieme ai rappresentanti della parrocchia di Santa Maria a Quarto, e anche tanti cittadini e vicini di casa che già adesso suonano spesso al campanello del “Focolare” per trascorrere un po’ di tempo con i suoi abitanti.

“Aspettavamo questo momento da molto tempo – spiegano i coniugi Maria e Massimo Vannetti -. Desideravamo un appartamento che fosse in centro al paese, fondamentale per l’inclusione delle persone che vi abitano, che devono partecipare attivamente alla vita della casa e della comunità. Lo scorso anno lo abbiamo trovato e oggi diventa realtà. Lo mettiamo a disposizione della collettività per creare un contesto abitativo stabile, accogliente, protetto ma non assistenzialistico, che consenta ai partecipanti di vivere esperienze quotidiane significative. Con l’auspicio di contribuire a costruire un modello sostenibile, aperto al territorio e replicabile”.

L’inaugurazione della casa Focolare

Grazie alla famiglia Vannetti, all’impegno di Massimo e Maria, il nostro Comune dispone oggi di 12 postazioni per il ‘Durante e dopo di noi’ tra ‘Il Focolare’ e gli appartamenti di via Alighieri a Grassina, ‘Casa Marzia’ e ‘Casa Fabio’ – afferma il sindaco di Bagno a Ripoli e presidente della SdS Fiorentina sud est Francesco Pignotti -. Un motivo di grande soddisfazione e gratitudine. Altre strutture sono in corso di realizzazione nei territori di San Casciano, Figline e Pontassieve. Segno che in tutta l’area fiorentina sud est c’è un’attenzione particolare al tema”.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Storie / Redazione

Boom di nascite all'ospedale Versilia, nove parti in appena 32 ore

Si tratta di cinque bambini e quattro bambine: un nuovo arrivato ogni 210 minuti ha costretto il personale sanitario a un vero tour de force

Storie / Chiara Bianchini

Filattiera e Mulazzo, due borghi che rinascono: la Lunigiana scommette sulla rigenerazione urbana

Nuovi spazi per cultura, salute e comunità grazie agli interventi finanziati dalla Regione Toscana: a Filattiera nasce la Casa della Cultura e della Salute, a Mulazzo un hub polivalente

Storie / Chiara Bianchini

Toscana, un anno di sport: i momenti da ricordare

Dalle imprese del calcio alle medaglie internazionali, un 2025 che ha riportato la Toscana al centro della scena sportiva mondiale

Storie

Orizzonti, storie di rigenerazione urbana e sociale: Filattiera e Mulazzo

Storie

Orizzonti, storie di rigenerazione urbana e sociale: Gavorrano e Massa Marittima

Storie

Orizzonti, storie di rigenerazione urbana e sociale: le stazioni ferroviarie

Attualità

Alluvione di Firenze, le immagini del 4 novembre 1966

Storie

Storie di Sport. Emma Villas Codyeco Lupi Siena: l’unione che fa la forza

Storie

Storie di sport. Eric Fantazzini: dal martello al bob, verso Milano-Cortina

I più popolari su intoscana

Ambiente / Raffaella Galamini

Agrietour 2025: l’intelligenza artificiale nel futuro del turismo rurale

Musica / Redazione

Empoli Jazz Winter, Paolo Fresu porta a Empoli Città del Natale le sue “Christmas Songs”

Musica / Redazione

Il Firenze Rocks punta su Lenny Kravitz, Robbie Williams e The Cure

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.