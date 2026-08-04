Domenica 9 agosto a Pisa la “Notte dei miracoli”: monumenti e musei aperti gratuitamente

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Il 9 agosto ricorre l’anniversario della posa della prima pietra della Torre pendente di Pisa: era il 9 agosto 1173.

Dal 2023, ogni estate Piazza dei Miracoli si trasforma in una scenografia a cielo aperto per celebrare il suo monumento più famoso insieme a cittadini e visitatori.

Anche quest’anno la sera di domenica 9 agosto i monumenti e i musei della Piazza del Duomo apriranno gratuitamente le loro porte dalle 20:30 alle 23:30.

Un’occasione rara per attraversare la Cattedrale, il Battistero, il Camposanto, il Museo dell’Opera del Duomo e il Museo delle Sinopie nelle ore in cui la piazza si accende delle luci della sera, mentre ai piedi del Campanile risuonano le voci del Gran Galà Lirico per il compleanno della Torre.

Come partecipare?

L’accesso a Battistero, Camposanto, Museo dell’Opera del Duomo e Museo delle Sinopie è su prenotazione, già attiva dal 27 luglio, attraverso il sito www.scopripisa.it/calendario-eventi/.

La Cattedrale sarà invece visitabile senza prenotazione, con ingressi contingentati. La Torre invece chiuderà anticipatamente al pubblico e resterà illuminata, per fare da cornice alla serata.

Il Gran Galà Lirico

Cuore della serata, alle 21:30, il Gran Galà Lirico, gratuito e aperto a tutti: sul palco il tenore Francesco Meli, il soprano Mariam Battistelli e il mezzosoprano Cristina Mosca, con l’Orchestra Filarmonica Italiana diretta da Marcello Rota.

Il programma intreccia arie e duetti di Puccini, Bizet, Delibes, Offenbach e Lehár alle celebri pagine per il cinema di Ennio Morricone e Nino Rota.

L’ingresso è libero, senza biglietto, con posti a sedere fino a esaurimento della capienza; l’accesso alla platea sarà consentito dalle 18:30 da via del Duomo, mentre dalle 17:00 l’ingresso alla piazza dal lato di via Cardinal Maffi resterà chiuso sia in entrata sia in uscita.

Gran Gala Lirico